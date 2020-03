Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Αυτοψία” Κικίλια στο ΑΧΕΠΑ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

“Είναι συγκλονιστική η προσπάθεια που κάνουν γιατροί, νοσηλευτές, ιατρικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό”, τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, το οποίο είναι Κέντρο αναφοράς για τον κορονοϊό, επισκέφτηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας όπου επιτήρησε τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους για ασθενείς με Covid-19.

Μετά την επίσκεψη ο κ. Κικίλιας δήλωσε: “Ήρθα στη Θεσσαλονίκη για να δω από κοντά τα νοσοκομεία μας και αυτή τη συγκλονιστική προσπάθεια που κάνουν γιατροί, νοσηλευτές, ιατρικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό.

Είμαι πολύ περήφανος όλους τους. Είναι μία πρωτόγνωρη κατάσταση μιας πανδημίας ,που προφανώς δεν φανταζόταν κανείς ότι θα τύχει στη γενιά μας. Ζητάω απ΄ όλους προσοχή φροντίδα για τις ευάλωτες ομάδες, να τηρούμε τα μέτρα και να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους που η δουλειά που κάνουν είναι συγκλονιστική, είναι ηρωική να μπορέσουν να την φέρουν εις πέρας μέχρι τέλους.

Φτάνουμε στο τέλος Μαρτίου. Είχαμε ένα μήνα τον οποίο πήγαμε μέρα-μέρα με μέτρα, τα οποία πήρε η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την προστασία των πολιτών.

Ελάτε όλοι μαζί να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να μας φροντίσουν και να κάνουν καλά τη δουλειά τους.

Θα συνεχίσω να πηγαίνω νοσοκομείο-νοσοκομείο σε όλη τη χώρα, γιατί θέλω να στηρίξω αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους σεβόμαστε, τιμάμε και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την προσπάθεια που κάνουν”.

Σε ερώτηση εάν υπάρχουν ελλείψεις στο νοσοκομείο Καστοριάς, απάντησε:

“Έχουμε στείλει και άλλους γιατρούς, νοσηλευτές, στείλαμε ξημερώματα σε όλα τα νοσοκομεία – και εδώ και στην Καστοριά – υγειονομικό υλικό. Ξέρετε πολύ καλά ότι μαίνεται ένας παγκόσμιος πόλεμος για τα υλικά. Γίνεται μια τεράστια μάχη από την ελληνική Κυβέρνηση, προκειμένου να μπορεί μόνιμα να έχει ροή υλικών, για να προμηθεύει τα νοσοκομεία.

Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για όλα τα νοσοκομεία και όλα τα κέντρα υγείας, για όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές σε όλη την Ελλάδα.

Η μάχη είναι καθημερινή, τη βλέπετε μπροστά σας. Βλέπετε τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, πού βρίσκονται και πού βρισκόμαστε.

Σας παρακαλώ πολύ όλοι, με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια”.