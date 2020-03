Οικονομία

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού

Πού και πώς μπορούν οι δικαιούχοι του επιδόματος να υποβάλουν την αίτηση Α21. Πότε αναμένεται να καταβληθεί η πρώτη δόση.

Άνοιξε και πάλι σήμερα, 27 Μαρτίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για την υποβολή αίτησης για το επίδομα παιδιού έτους 2020, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση Α21 στην πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ή μέσω του διαδικτυακού τόπου, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet.

Η πρώτη δόση του 2020 θα καταβληθεί την 31η Μαρτίου, τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα, όπως έχει πλέον καθιερωθεί για την καταβολή των επιδομάτων, για όσους υπέβαλαν αίτηση έως τις 16 Μαρτίου και έχει εγκριθεί η αίτησή τους.

Επισημαίνεται ότι, για να χορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευθεί προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον σχετικό σύνδεσμο με τις συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη διευκόλυνσή τους.