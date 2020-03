Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 28 νεκροί και 966 κρούσματα στην Ελλάδα

Αυξήθηκε το τελευταίο 24ωρο ο αριθμός των κρουσμάτων και των θανάτων στην χώρα μας, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον κ. Τσιόδρα.

Το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας επιβεβαιώθηκαν 74 νέα κρούσματα κορονοϊού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό ασθενών από COVID-19 σε 966, όπως ενημέρωσε ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του Υπουργείου Υγείας, Σωτήρης Τσιόδρας.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιόδρα, 28 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα από τον φονικό ιό. Μέσος όρος ηλικίας των θανόντων είναι τα 73 έτη. Από τους νεκρούς 23 είναι άνδρες και πέντε είναι γυναίκες.

Επίσης, 66 ασθενείς νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, οι 65 εκ των οποίων βρίσκονται διασωληνωμένοι. Ένα ποσοστό της τάξης του 86% των νοσούντων είναι άνδρες με υποκείμενο νόσημα. Το ευχάριστο, ωστόσο, είναι ότι 52 άτομα έχουν πάρει εξιτήριο, ενώ έχουν γίνει συνολικά 13.477 τεστ για κορονοϊό στη χώρα μας.

«Κερδίζουμε μικρές νίκες κάθε ημέρα, αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται», τόνισε ο κ. Τσιόδρας ανακοινώνοντας ότι μία από αυτές τις νίκες είναι ότι ήδη έχουν αποσωληνωθεί τέσσερις ασθενείς ηλικίας από 52 έως 67 ετών, οι δυο από τους τέσσερις με υποκείμενα νοσήματα.

Αναφέρθηκε επίσης στο εξιτήριο που έλαβε από το Αττικό Νοσοκομείο, η μητέρα που γέννησε ενώ ήταν θετική στον κορονοϊό. «Τέτοια νέα μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε. Το μέλλον εξαρτάται από όλους μας», σημείωσε ο κ. Τσιόδρας.

Σχετικά με τα φάρμακα ο κ. Τσίοδρας είπε ότι αυτή τη στιγμή ελέγχεται η χρήση φαρμάκων που έχουν αποτελεσματικότητα με βάση μοντέλα από εργαστηριακά πειράματα και προκρίνεται και στην πατρίδα μας η χρήση τους για ανθρώπους που είναι στα νοσοκομεία.