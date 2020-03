Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς για κορονοϊό: οι επόμενες εβδομάδες είναι σημαντικότατες

Ανακοίνωσε πως αναμένονται στα επόμενα 24ωρα κι άλλες ειδικές πτήσεις από διάφορους προορισμούς, με υγειονομικό υλικό.

Η μάχη εναντίον της νόσου συνεχίζεται και παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, τόνισε κατά τη σημερινή ενημέρωση για τον κορονοϊό, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Μιλώντας αμέσως μετά τον λοιμωξιολόγο και εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρη Τσιόδρα, ο κ. Χαρδαλιάς είπε κατηγορηματικά πως οι επόμενες εβδομάδες είναι σημαντικότατες και δεν υπάρχει χώρος για κανέναν εφησυχασμό.

Κάθε μέρα πρέπει να βγαίνουμε νικητές και ο τρόπος είναι ένας, μένουμε στο σπίτι, υπογράμμισε.