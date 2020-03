Κοινωνία

Κορονοϊός: νέα πρόστιμα για άσκοπες μετακινήσεις

Εκατοντάδες παραβάσεις για άσκοπες μετακινήσεις βεβαιώθηκαν σε όλη την Ελλάδα.

Συνολικά 389 παραβάσεις για άσκοπες μετακινήσεις βεβαιώθηκαν σε όλη την Ελλάδα, σήμερα, από τις 6:00 το πρωί έως τις 15:00, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. Στους παραβάτες επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα 150 ευρώ.

Οι παραβάσεις σημειώθηκαν στις εξής περιοχές: 89 στην Αττική, 64 στην Κρήτη, 36 στα Ιόνια Νησιά, 29 στη Στερεά Ελλάδα, 27 στη Δυτική Ελλάδα, 26 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 26 στην Πελοπόννησο, 25 στη Θεσσαλονίκη, 21 στη Θεσσαλία, 20 στο Νότιο Αιγαίο, 9 στην Ηπειρο, 9 στο Βόρειο Αιγαίο και 8 στην Κεντρική Μακεδονία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, από την Δευτέρα 23 Μαρτίου, που εφαρμόζεται το μέτρο περιορισμού της κυκλοφορίας για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού, έχουν βεβαιωθεί συνολικά 4.452 παραβάσεις και έχουν επιβληθεί ισάριθμα πρόστιμα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση με σκοπό την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.