Κοινωνία

Ο ΑΝΤ1 στην Δαμασκηνιά για την οικογενειακή τραγωδία από το “χτύπημα” του κορονοϊού (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο θάνατος του γιού του υπερήλικα, που είχε πεθάνει προ ημερών και η πληθώρα κρουσμάτων κορονοϊού μέσα στην οικογένεια του, μεταξύ άλλων και σε μια εγκυμονούσα.