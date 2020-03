Πολιτική

Κορονοϊός: ο πρέσβυς Πάνος Καλογερόπουλος, Ειδικός Απεσταλμένος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τον ορισμό του Ειδικού Απεσταλμένου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, όρισε σήμερα τον Πρέσβυ κ. Πάνο Καλογερόπουλο ως Ειδικό Απεσταλμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο τη εντατικοποίησης των προσπαθειών για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19 σε σχέση με τους Έλληνες πολίτες στο εξωτερικό και τον επαναπατρισμό τους, όποτε αυτός απαιτείται.

Κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών, ο Ειδικός Απεσταλμένος μεταβαίνει στο Λονδίνο, προκειμένου να συντονίσει τις σχετικές προσπάθειες, καθώς και τη συναφή συνεργασία με τις βρετανικές αρμόδιες αρχές.

Στο Λονδίνο θα μεταβεί με ειδική πτήση που πρόκειται να επιστρέψει αργότερα την ίδια ημέρα στην Αθήνα, επαναπατρίζοντας δεκάδες Ελλήνων πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.