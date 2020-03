Κόσμος

Κορονοϊός: μετρά νεκρούς η Κύπρος

Στους πέντε ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τον κορονοϊό στην Κύπρο, ενώ συνολικός αριθμός των θετικών κρουσμάτων ανήλθε στα 162.

Ακόμη δύο νεκρούς μετράει η Κύπρος από τον κορονοϊό, καθώς και 16 νέα κρούσματα, όπως ανακοινώθηκε σε δημοσιογραφική διάσκεψη στο κυπριακό υπουργείο Υγείας.

Στους πέντε ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τον κορονοϊό στην Κύπρο, ενώ συνολικός αριθμός των θετικών κρουσμάτων ανήλθε στα 162, περιλαμβανομένων και των τεσσάρων που εντοπίστηκαν στις Βρετανικές Βάσεις.

Ο Δρ Μάριος Λοΐζου, επιστημονικός διευθυντής, Διεύθυνσης Λευκωσίας ΟΚΥπΥ ανέφερε ότι «δυστυχώς σήμερα στη μάχη με την πανδημία χάσαμε ακόμα δύο συνανθρώπους μας που νοσηλεύονταν στη ΜΕΘ του Γ. Νοσοκομείου Λεμεσού». Πρόκειται, είπε, «για γυναίκα 76 ετών Κύπρια υπήκοο με υποκείμενα νοσήματα και άνδρα 47 ετών, Ελλαδίτη υπήκοο χωρίς επιβαρυντικούς παράγοντες από το ιστορικό». Μετά από αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη, οι θάνατοι από την νόσο COVID-19 στην Κύπρο έγιναν 5, τέσσερις άντρες και μία γυναίκα με μέσο όρο ηλικίας τα 63, πρόσθεσε. Επίσης, συνέχισε, σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι τις 15:00 στο ΓΝ Αμμοχώστου, νοσοκομείο αναφοράς, νοσηλεύονται 18 άτομα σε θάλαμο και 2 στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Στα ΓΝ Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού νοσηλεύονται τρία άτομα, ένα άτομο σε κάθε νοσοκομείο.

Επτά άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένα, ένα στη ΜΕΘ του ΓΝ Λεμεσού και 6 στη ΜΕΘ του ΓΝ Λευκωσίας. «Η κατάσταση των ασθενών αυτών είναι κρίσιμη αλλά μέχρι στιγμής σταθερή», ενημέρωσε. Επίσης, ανέφερε, ένα άτομο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Λεμεσού χωρίς να είναι διασωληνωμένο. Ο κ. Λοΐζου σημείωσε ότι «με την αύξηση των σοβαρών περιστατικών περνά στην πρώτη γραμμή η ανάγκη παροχής της καλύτερης δυνατής θεραπείας». Όπως αντιλαμβάνεστε, είπε, «η νόσος λόγω της ιδιαιτερότητας της κλινικής της εικόνας και της σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας την οποία προκαλεί αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για την επιστημονική κοινότητα. Πολλές θεραπείες εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, πολλά φάρμακα δοκιμάζονται». Διαβεβαίωσε ότι «και ο Κύπριος ασθενής έχει τις ίδιες θεραπευτικές επιλογές όπως όλοι οι ασθενείς σε όλο τον κόσμο». Ήδη, ανέφερε, «οι περισσότερες διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές έχουν δοθεί σε ασθενείς στην Κύπρο με βάση τις ανάγκες τους».

Ενημέρωσε επίσης ότι η συμβουλευτική επιτροπή ειδικών που έχει συγκροτήσει ο υπουργός Υγείας της Κύπρου ετοιμάζει κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης των ασθενών που θα είναι έτοιμες πολύ σύντομα. «Οι σημερινές απώλειες μας θυμίζουν αυτό που έχουμε πει από την αρχή ότι αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη κατάσταση, έναν αόρατο εχθρό», είπε, προσθέτοντας ότι «η προσπάθεια πρέπει να είναι καθολική αφορά όλους μας, ο καθένας μας πρέπει να κάνει το καθήκον του».

Από την πλευρά του, ο Δρ Λεόντιος Κωστρίκκης, ακαδημαϊκός, καθηγητής Μοριακής Ιολογίας του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανέφερε ότι τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 16. Πρόκειται για ένα άτομο επέστρεψε από μία ευρωπαϊκή χώρα, άρα θεωρείται εισαγόμενη λοίμωξη. Εννέα άτομα, πρόσθεσε, μέσω ιχνηλάτησης των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων περιστατικών και εκ των οποίων το ένα είναι από το cluster του ΓΝ Πάφου. Ένα άτομο από τις Βρετανικές Βάσεις, δύο μέλη πληρώματος πλοίων από δύο διαφορετικά πλοία και τρία άτομα των οποίων το ιστορικό διερευνάται, είπε.

«Με βάση λοιπόν και τα σημερινά δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των θετικών κρουσμάτων ανήλθε στα 162, περιλαμβανομένων και των τεσσάρων που εντοπίστηκαν στις Βρετανικές Βάσεις», ενημέρωσε. Σύμφωνα με τον κ. Κωστρίκκη, «είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα 85 από τα 162 προέρχονται από επαφές, άρα είναι λοιμώξεις από την Κύπρο». Είπε επίσης ότι αρκετά από τα άτομα που διαγνώστηκαν θετικά από τον ιό, έχουν ήδη αποθεραπευθεί. Επανέλαβε «τις σαφείς οδηγίες να μείνουμε όλοι στα σπίτια μας και να μείνουμε ήσυχοι ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη, να δώσουμε χρόνο στο σύστημα υγείας μας να είναι έτοιμο όταν το χρειαστούμε». Σε ερώτηση για τα κρούσματα που είναι υπό διερεύνηση, απάντησε ότι υπάρχουν 7 κρούσματα υπό διερεύνηση αυτή την στιγμή.

Εξήγησε επίσης τη διαφορά των κρουσμάτων υπό διερεύνηση με των ορφανών κρουσμάτων, λέγοντας ότι στα υπό διερεύνηση «ξεκινάει η διαδικασία να αναγνωρίσουμε από πού προήλθε αυτή η λοίμωξη, ενώ ορφανό είναι αυτό το οποίο γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση με κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα, άρα προσπαθούμε να δούμε τη διασύνδεση που μπορεί να έχει με άγνωστα μέχρι τώρα κρούσματα».