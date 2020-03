Κόσμος

Κορονοϊός: θρήνος για τους 759 νεκρούς στη Βρετανία

Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι 759 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αφού νόσησαν από τον νέο κορονοϊό, έως χθες στις 19.00 ώρα Ελλάδας, μετά και την ανακοίνωση 181 θανάτων στο διάστημα των προηγούμενων 24 ωρών.

Ο απολογισμός των νεκρών, που είναι αυξημένος κατά 31%, είναι ο έβδομος υψηλότερος παγκοσμίως μετά την Ιταλία, την Ισπανία, την Κίνα, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Στην Αγγλία, οι ασθενείς είναι ηλικίας μεταξύ 29 και 98 ετών και όλοι τους, εκτός από 4 ασθενείς, ηλικίας 82-91 ετών, αντιμετωπίζουν υποκείμενα νοσήματα, αναφέρουν αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, 14.579 άνθρωποι έχουν διαγνωστεί με τον ιό στη Βρετανία.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ βγήκαν θετικοί στον ιό, έχοντας εμφανίσει ελαφρά συμπτώματα. Και οι δύο έχουν τεθεί σε απομόνωση και εργάζονται από το σπίτι.