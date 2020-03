Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Το πραγματικό κόστος νοσηλείας στην ΜΕΘ

Τι λένε οι ειδικοί για τα κόστη στο Δημόσιο και τις ιδιωτικές κλινικές που μίσθωσε το Κράτος, απαντώντας σε όσους κάνουν λόγο για σκάνδαλο.

Παράγοντες του κλάδου τονίζουν ότι είναι σαφές ότι το μισθολογικό κόστος λειτουργίας των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) των νοσοκομείων δεν περιλαμβάνεται στο κόστος της ημερήσιας αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ για τις ΜΕΘ των νοσοκομείων, βάσει του κρατικού τιμολογίου που εκφράζεται με τα κλειστά ενιαία νοσήλια (ΚΕΝ) από την εποχή της θεσμοθέτησής του το 2011.

Όπως επισημαίνουν στελέχη φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας του ιδιωτικού τομέα, αλλά και αναλυτές στον χώρο της Υγείας, είναι πάγιος ο διαχωρισμός του μισθολογίου των δημοσίων φορέων, εξαιτίας της κάλυψής του απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι αναφορές αυτές γίνονται στον απόηχο της συζήτησης που μαίνεται, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο, με αφορμή τον κορονοϊό και τα διαθέσιμα μέσα αντιμετώπισης του στην χώρα μας, δεδομένης πάντοτε της αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης των αναγκών που θα προκύψουν από την εξάπλωση του και την προσβολή μέρους του πληθυσμού.

Ως προληπτική ασπίδα και ενόψει της κορύφωσης της πανδημίας το προσεχές διάστημα, η κυβέρνηση προχώρησε σε συμφωνία με ιδιωτικές κλινικές για διαθεσιμότητα κλινών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για τους βαριά ασθενείς από τον κορονοϊό, ενώ αναγνωρίζοντας την διαφορά κόστους στον κρατικό Νοσοκομείο με το πραγματικό κόστος των Εντατικών στον ιδιωτικό τομέα, λόγω του μη συνυπολογισμού του μισθολογικού κόστους, το Δημόσιο αποδέχθηκε προσαύξηση νοσηλίου με συντελεστή 2,09.

Η εξαίρεση του μισθολογικού κόστους των ΜΕΘ από το ΚΕΝ, επιβεβαιώνεται και από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ4α/οικ.105494 για την χρέωση νοσηλίων στους ασθενείς του εξωτερικού, η οποία αναφέρει: "Στις περιπτώσεις πολιτών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών, μη μονίμων κατοίκων Ελλάδος, η τιμή των Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων (Κ.Ε.Ν.) υπολογίζεται με συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09 επί την τιμή που αναγράφεται στον πίνακα Κ.Ε.Ν.".

Η ΚΥΑ βασίστηκε στο πόρισμα της επιτροπής που είχε ορίσει το υπουργείο Υγείας για την εφαρμογή των ΚΕΝ, η οποία αναφέρει ότι η ανάλυση κόστους, αφορά όλα τα κόστη πλην του μισθολογικού, το οποίο καλύπτεται από το κονδύλι του γενικού προϋπολογισμού για την μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων.

Όπως τονίζουν οι επαΐοντες, στον απολογισμό του Υπουργείου Υγείας το 2012 με τίτλο Έκθεση Αποτελεσμάτων ΥΥΚΑ και των Μονάδων του ΕΣΥ 2011 (έτος δημιουργίας των ΚΕΝ) αναφέρεται ξεκάθαρα ότι τα Ελληνικά ΚΕΝ δεν περιλαμβάνουν την δαπάνη μισθοδοσίας. Μάλιστα, από την ίδια Έκθεση προκύπτει και ο συντελεστής μισθολογικού κόστους 2,09 που το ίδιο το Κράτος θεσμοθέτησε με την εν λόγω ΚΥΑ, βάσει στοιχείων από δημόσια νοσοκομεία.

Σημειώνεται ότι ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει τα δημόσια νοσοκομεία με το 100% του ΚΕΝ για τις ΜΕΘ, καθώς η μισθοδοσία του προσωπικού τους καλύπτεται από τον προϋπολογισμό μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων. Διαφορετικά, αν το μισθολογικό κόστος περιλαμβάνεται ήδη στην προβλεπόμενη αποζημίωση του ΕΟΠΥΥ όπως αναφέρουν οι πρόσφατοι ισχυρισμοί, τότε το κράτος επιβαρύνεται με διπλή μισθοδοσία του συγκεκριμένου πολύ εξειδικευμένου προσωπικού. Τέτοιο ενδεχόμενο θα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικό, δεδομένης της έλλειψης κλινών ΜΕΘ στα κρατικά νοσοκομεία και του γεγονότος ότι έως την έναρξη της επιδημίας στην Ελλάδα, πάνω από 100 έτοιμες κλίνες ΜΕΘ δεν λειτουργούσαν λόγω μη επειδή πρόβλεψης πιστώσεων για την στελέχωσή τους.

Παράγοντες της αγοράς τονίζουν ότι η αλήθεια των πραγμάτων και η συγκυρία δεν προσφέρονται για άγραν εντυπώσεων και κραυγές για δήθεν σκάνδαλα, εκεί που δεν υπάρχουν, καθώς όπως αποδεικνύεται, η αποζημίωση των ΜΕΘ τον ιδιωτικών νοσοκομείων με τον συντελεστή κόστους 2,09 εξομοιώνει την αποζημίωση με αυτήν που ήδη καταβάλλεται στις ΜΕΘ των δημοσίων νοσοκομείων, στις οποίες το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.