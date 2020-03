Κοινωνία

Η περιγραφή του Έλληνα που ήταν εγκλωβισμένος για πέντε ημέρες στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ως άλλος πρωταγωνιστής της ταινίας “The Terminal’, ο συνταξιούχος διπλωματικός υπάλληλος εξηγεί την περιπέτεια του μέχρι να γυρίσει στην Ελλάδα και να τεθεί σε απομόνωση.