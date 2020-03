Υγεία - Περιβάλλον

Ελένη Ανδρεοπούλου στον ΑΝΤ1: οι μισοί ασθενείς με κορονοϊό στην Νέα Υόρκη είναι νέοι άνθρωποι (βίντεο)

Η Παθολόγος – Ογκολόγος του Νοσοκομείου “Presbyterian” κάνει λόγο για ολιγωρία στην λήψη μέτρων, για χιλιάδες βαριά ασθενείς και για έναρξη της έλλειψης επαρκών μέσων.