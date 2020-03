Κόσμος

Κορονοϊός: σε εθελοντική καραντίνα θέτει την Τουρκία ο Ερντογάν

Χιλιάδες τα κρούσματα που έχει ανακοινώσει μέχρι σήμερα η γειτονική χώρα...

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε σήμερα τους περισσότερους από 80 εκατομμύριο πολίτες της χώρας του να εφαρμόσουν μια «εθελοντική καραντίνα» και να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους εκτός και αν πρόκειται για βασικές ή επείγουσες ανάγκες, καθώς ο αριθμός των θανάτων από τον νέο κορονοϊό στην Τουρκία ανέβηκε σε 92.

Ο Τούρκος πρόεδρος παράλληλα ανακοίνωσε την διακοπή όλων των διεθνών πτήσεων, τονίζοντας πως συμβούλια για την αντιμετώπιση της πανδημίας θα συγκροτηθούν στις 30 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας για να λαμβάνουν επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης αν κριθεί αναγκαίο.

Νωρίτερα ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού ανακοίνωσε νέα δραστικά μέτρα περιορισμού και απαγόρευσης μετακινήσεων καθώς και πως 12 πόλεις και χωριά τέθηκαν σε καραντίνα. Ανακοίνωσε δε 17 επιπλέον θανάτους, ενώ ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 2.069 φτάνοντας τα 5.698.

Ο υπουργός ανέφερε ότι χρειάζεται να ληφθούν στη χώρα ευρύτερα μέτρα κατά της εξάπλωσης του ιού, σημειώνοντας πως η Τουρκία διαθέτει πάνω από ένα εκατομμύριο διαγνωστικά τεστ.

Η τουρκική κυβέρνηση, τόνισε ο Κοτζά, δεν αποκαλύπτει τις τοποθεσίες που καταγράφηκαν τα κρούσματα για να αποτρέψει τον κίνδυνο αυξημένης μετάδοσης του ιού, με πολίτες να μετακινούνται από περιοχές με υψηλά επίπεδα μολύνσεων σε περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί λιγότερα κρούσματα.