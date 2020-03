Κόσμος

Κορονοϊός: 20.000 νεκροί σε ολόκληρο τον κόσμο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τα κρούσματα του κορονοϊού ξεπέρασαν το μισό εκατομμύριο σε ολόκληρο τον κόσμο. Πάνω από 9.130 οι νεκροί στην Ιταλία.

Ο νέος κορονοϊός έχει μολύνει πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους και έχει σκοτώσει 20.000, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, απευθύνοντας νέα έκκληση για προστατευτικό εξοπλισμό σε ιατρικό προσωπικό που εργάζεται για να σώσει ζωές.

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Γενεύη, προέτρεψε τις χώρες να μην χρησιμοποιούν φάρμακα που δεν έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά ενάντια στον Covid-19.

Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, ευχαρίστησε τους «πολυάριθμους εθνικούς οργανισμούς», που παρείχαν κρίσιμες, όπως τις χαρακτήρισε, πληροφορίες σε σχέση με την ασφάλεια του κυβερνοχώρου, μετά μια αύξηση σε διαδικτυακές απάτες και κυβερνοεπιθέσεις στην διεθνή υπηρεσία υγείας του ΟΗΕ.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 86.498. Οι νεκροί έφτασαν τους 9.134. Παράλληλα, 10.950 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Η Ισπανία ανακοίνωσε 769 θανάτους κατά το τελευταίο 24ωρο, καταγράφοντας νέο ρεκόρ στην χώρα όπου ήδη ο συνολικός αριθμός των νεκρών της επιδημίας είναι 4.858.

Άλλοι 299 άνθρωποι πέθαναν σήμερα στη Γαλλία από την ασθένεια Covid-19, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στα 1.995, την ώρα που η κυβέρνηση αποφάσιζε να παρατείνει για ακόμη δύο εβδομάδες τα μέτρα καραντίνας που θα λήξουν, το νωρίτερο, στις 15 Απριλίου.

Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι 759 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αφού νόσησαν από τον νέο κορονοϊό, έως χθες στις 19.00 ώρα Ελλάδας, μετά και την ανακοίνωση 181 θανάτων στο διάστημα των προηγούμενων 24 ωρών. Ο απολογισμός των νεκρών, που είναι αυξημένος κατά 31%, είναι ο έβδομος υψηλότερος παγκοσμίως μετά την Ιταλία, την Ισπανία, την Κίνα, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκαν 74 νέα κρούσματα κορονοϊού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό ασθενών από COVID-19 σε 966, όπως ενημέρωσε ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του Υπουργείου Υγείας, Σωτήρης Τσιόδρας. Σύμφωνα με τον κ. Τσιόδρα, 28 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα από τον φονικό ιό. Μέσος όρος ηλικίας των θανόντων είναι τα 73 έτη. Από τους νεκρούς 23 είναι άνδρες και πέντε είναι γυναίκες.