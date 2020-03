Κόσμος

Συγχαρητήρια από την Ελλάδα στην Βόρεια Μακεδονία για την ένταξη στο ΝΑΤΟ

Τι σημειώνει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. Συγχαρητήρια και από Στόλντεμπεργκ - Πομπέο.

Η Βόρεια Μακεδονία είναι και επισήμως από σήμερα το 30ό μέλος του ΝΑΤΟ και την ένταξή της χαιρέτισαν το ελληνικό ΥΠΕΞ , ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. "Συγχαίρουμε τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ ως το 30ο μέλος της Συμμαχίας. Καλωσορίζουμε τους γείτονές μας στην οικογένεια του NATO και προσβλέπουμε στην εποικοδομητική μας συνεργασία στο πλαίσιο της Συμμαχίας" αναφέρει στην ανάρτησή του στο Twetter το υπουργείο Εξωτερικών.

«Η ένταξή σας θα φέρει μεγαλύτερη σταθερότητα για τα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι καλό για την περιοχή και για την ευρωατλαντική ασφάλεια», τονίζει ο γγ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Από την πλευρά του, σε ανακοίνωσή που εξέδωσε, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο αναφέρει ότι «η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ θα ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη ολοκλήρωση, τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, το εμπόριο, την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε όλη την περιοχή».

«Η πόρτα του ΝΑΤΟ παραμένει ανοιχτή για τις χώρες που το επιθυμούν και είναι ικανές να προχωρήσουν στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να ανταποκριθούν στα υψηλά πρότυπα της Συμμαχίας και να δεχτούν τις ευθύνες αλλά και τα προνόμια της ένταξης», προσθέτει.

Ο Πομπέο επαναλαμβάνει με την ευκαιρία αυτή ότι οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες στην αρχή της συλλογικής άμυνας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, το οποίο χαρακτήρισε «ακρογωνιαίο λίθο» της Συμμαχίας.

Οι 29 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ υπέγραψαν το πρωτόκολλο ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας τον Φεβρουάριο του 2019, το οποίο στη συνέχεια επικυρώθηκε από τα εθνικά κοινοβούλιά τους.

Υπενθυμίζεται ότι χθες οι χώρες μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, μια διαδικασία ωστόσο που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετά χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί.