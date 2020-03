Κοινωνία

Κορονοϊός: “Καμπανάκι” από την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για απάτες μέσω διαδικτύου (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποια τεχνάσματα χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι, εξαπατώντας συμπολίτες μας, δήθεν με πώληση ειδών προστασίας από την νόσο.​