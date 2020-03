Κόσμος

Κορονοϊός: νέο ρεκόρ θανάτων στην Ισπανία

Η Ισπανία παραμένει η χώρα με τους περισσότερους θανάτους μετά την Ιταλία.

Η Ισπανία ανακοίνωσε 769 θανάτους κατά το τελευταίο 24ωρο, καταγράφοντας νέο ρεκόρ στην χώρα όπου ήδη ο συνολικός αριθμός των νεκρών της επιδημίας είναι 4.858.

Η Ισπανία είναι η χώρα με τους περισσότερους θανάτους μετά την Ιταλία. Ομως ο ημερήσιος αριθμός των θανάτων είναι πλέον μεγαλύτερος από της Ιταλίας, η οποία κατέγραψε χθες 662 θανάτους σε ένα 24ωρο.

Ο αριθμός του κρουσμάτων στην Ισπανία ανέρχεται πλέον σε 64.059, με 7.800 νέα κρούσματα κατά το τελευταίο 24ωρο. Ωστόσο καταγράφεται ελαφρά μείωση του ρυθμού της μετάδοσης με +14% νέα κρούσματα κατά το 24ωρο Πέμπτης-Παρασκευής, έναντι +18% και +20% τα δύο προηγούμενα 24ωρα. Περισσότεροι από 4.100 άνθρωποι βρίσκονται στην εντατική, ενώ 9.357 έχουν ιαθεί.

Τα 46 εκατομμύρια των κατοίκων της Ισπανίας έχουν τεθεί από τις 14 Μαρτίου σε αυστηρό περιορισμό που παρατάθηκε μέχρι τις 11 Απριλίου. Οι ισπανικές αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι «δύσκολη», εν αναμονή της κορύφωσης της επιδημικής καμπύλης.