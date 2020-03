Κοινωνία

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Οι πιστοί να εκκλησιαστούν από το σπίτι

“Καλούμαστε όλοι να προστατεύσουμε την ιερότητα της ζωής” τονίζει σε τηλεοπτικό μήνυμα του, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος.

Έκκληση προς τους πιστούς να «προστατεύσουν την ιερότητα και την συνέχεια όχι μόνο της δικής τους ζωής, αλλά και της ζωής των συνανθρώπων τους, ιδιαίτερα, δε, των συμπαθών και ευπαθών ομάδων», απηύθυνε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε μήνυμά του, σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι η ζωή του ανθρώπου και του κόσμου είναι το ύψιστο δώρο Του Δημιουργού. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ιδιαίτερη ευθύνη του χριστιανού ανθρώπου, για την προστασία του Θείου δώρου της ζωής στον πλανήτη μας, είναι όχι βεβαίως μια ελεύθερη και αλαζονική επιλογή του, αλλά μια δέσμια και υπεύθυνη υποχρέωσή του, τόσο προς τον Δημιουργό του όσο προς την Θεία Δημιουργία», αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος.

Επισημαίνει πως «Όλοι γνωρίζουμε ότι ο ευλαβής, μεν, αλλά αλαζονικός, δε, άνθρωπος της εποχής μας, κρατάει τα χέρια του την συνέχει της ζωής στον μικρό αυτόν πλανήτη, η οποία απειλείται σήμερα, σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά και με τραγικές συνέπειες για τη δική του ζωή».

«Να αποφύγουμε τον κοινό εκκλησιασμό»

Ο Αρχιεπίσκοπος καλεί πιστούς να αποφύγουν τον κοινό εκκλησιασμό και να περιοριστούν στην κατ’ οίκον Εκκλησία: «Όλοι γνωρίζουμε ότι η συγκληθείσα, εκτάκτως, διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέφρασε ήδη ,προληπτικώς, την οφειλετική πρόνοιά της για την ανακούφιση της κοινής αγωνίας, του δοκιμαζόμενου ελληνικού λαού από την απρόβλεπτη και επικίνδυνη αόρατη απειλή. Υπό το πνεύμα αυτό, αποφάσισε, ήδη, να απευθύνει έκκληση στους ευλαβείς πιστούς να αποφύγουν τον κοινό εκκλησιασμό στους Ιερούς Ναούς, και τους προέτρεψε να περιοριστούν στην κατ’ οίκον Εκκλησία.

Υπο το πνεύμα, λοιπόν, αυτό, απευθύνουμε και πάλι μια έκκληση προς όλους τους ευλαβείς πιστούς να προστατεύσουν την ιερότητα και την συνέχεια όχι μόνο της δικής τους ζωής, αλλά και της ζωής των συνανθρώπων τους, ιδιαίτερα, δε, των συμπαθών και ευπαθών ομάδων», σημειώνει ο Αρχιεπίσκοπος.

«Η κοινή προσευχή της Εκκλησίας αναφέρεται πάντοτε, με ιδιαίτερη, μάλιστα, έμφαση, στους μη δυναμένους να παραστούν ή να συμμετάσχουν σε αυτήν, για σοβαρούς λόγους υγείας ή οποιασδήποτε άλλης εύλογης αιτίας.

Παρακολουθώ με αγωνία και συγκίνηση τις θυσιαστικές προσπάθειες των γιατρών μας και του νοσηλευτικού προσωπικού, και τους εύχομαι, μέσα από την καρδιά μου, δύναμη και υγεία. Και στο πλήρωμα της Εκκλησίας, κουράγιο.», καταλήγει το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου.