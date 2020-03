Κόσμος

Κορονοϊός: άλλα 299 θύματα μετρά η Γαλλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει για ακόμη δύο εβδομάδες τα μέτρα καραντίνας που θα λήξουν, το νωρίτερο, στις 15 Απριλίου.

Άλλοι 299 άνθρωποι πέθαναν σήμερα στη Γαλλία από την ασθένεια Covid-19, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στα 1.995, την ώρα που η κυβέρνηση αποφάσιζε να παρατείνει για ακόμη δύο εβδομάδες τα μέτρα καραντίνας που θα λήξουν, το νωρίτερο, στις 15 Απριλίου.

Στον απολογισμό που ανακοινώνουν οι γαλλικές αρχές λαμβάνονται υπόψη μόνο οι άνθρωποι που πεθαίνουν σε νοσοκομεία, όμως σύντομα σκοπεύουν να συμπεριλάβουν και τους θανάτους σε οίκους ευγηρίας, κάτι που πιθανολογείται ότι θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των θυμάτων.

Ο Ζερόμ Σαλμόν, ο επικεφαλής των υπηρεσιών υγείας, είπε επίσης ότι μέσα σε 24 ώρες αυξήθηκαν κατά 13% τα επιβεβαιωμένα κρούσματα που πλέον φτάνουν τα 32.964.

Από τους ασθενείς που νοσηλεύονται, οι 3.787 είναι σε σοβαρή κατάσταση και χρειάζονται μηχανική υποστήριξη, κάτι που σημαίνει ότι σχεδόν οι μισές από τις 8.000 νοσοκομειακές κλίνες που είναι εξοπλισμένες με αναπνευστήρες είναι κατειλημμένες.