Κοινωνία

Πτώμα γυναίκας βρέθηκε κοντά σε βάλτο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

“Συναγερμός” στην αστυνομία. Που στρέφονται οι έρευνες των Αρχών...

Μακάβριο εύρημα στο Ναύπλιο. Πτώμα γυναίκας βρέθηκε κοντά σε βάλτο...

Σύμφωνα με δημοσίευμα στο argonafplia.gr, πρόκειται για γυναίκα, ηλικίας, περίπου, 50 ετών. Το πτώμα εντοπίστηκε στην περιοχή Γλυκιά, πίσω από το κτίριο του ΟΑΕΔ.

Τέσσερις πυροσβέστες προχώρησαν στην ανάσυρση του πτώματος. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη νεκρή γυναίκα στο νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα καθώς το έργο της προανάκρισης βρίσκεται σε εξέλιξη.