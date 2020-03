Υγεία - Περιβάλλον

Οδηγίες ΥΠΕΝ για τα απορρίμματα: Δεν ανακυκλώνουμε τον κορονοϊό

Δείτε ένα χρηστικό βίντεο με τίτλο «Δεν ανακυκλώνουμε τον κορονοϊό», που έδωσε στη δημοσιότητα το ΥΠΕΝ.

Οδηγίες, καθώς και ένα χρηστικό βίντεο με τίτλο «Δεν ανακυκλώνουμε τον κορονοϊό», έδωσε στη δημοσιότητα το ΥΠΕΝ, προκειμένου να υπάρξει σωστή ενημέρωση για τον ασφαλέστερο τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων κατά την περίοδο εφαρμογής των προληπτικών μέτρων, στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση της πανδημίας.

«Οι μέρες της πανδημίας του κορονοϊού έχουν αλλάξει πολλά στην καθημερινότητά μας. Οι συνθήκες απαιτούν εγρήγορση για την αντιμετώπιση θεμάτων που εγκυμονούν κινδύνους για την δημόσια υγεία. Για αυτό, μένουμε σπίτι και διαχειριζόμαστε με ασφάλεια τα απορρίμματά μας, ακολουθώντας και στην περίπτωση αυτή τις οδηγίες των ειδικών», δήλωσε ο γενικός γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος.

Ειδικότερα, για νοικοκυριά χωρίς κρούσμα covid-19:

Γάντια, μάσκες και μαντηλάκια μιας χρήσης δεν ανακυκλώνονται γι΄ αυτό δεν τα πετάμε στον μπλε κάδο.

Επίσης, γάντια, μάσκες, μαντηλάκια μιας χρήσης και άλλα μολυσμένα απόβλητα τα συλλέγουμε σε σακούλες απορριμμάτων, τις οποίες κλείνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Πετάμε αυτές τις σακούλες μόνον στον πράσινο ή γκρι κάδο (ανάλογα με τον Δήμο) και μετά κλείνουμε καλά το καπάκι του κάδου.

Δεν πετάμε ποτέ στις αποχετεύσεις γάντια, μάσκες και μαντηλάκια.

Δεν αφήνουμε τις σακούλες έξω από τους κάδους. Αν ο κάδος έχει γεμίσει βρίσκουμε κάποιον παρακείμενο.

Δεν βγάζουμε ογκώδη αντικείμενα (π.χ. έπιπλα, στρώματα), κλαδέματα, απόβλητα κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων στους δρόμους ή έξω από τους κάδους. Πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με τον Δήμο για την παραλαβή τους.

Για νοικοκυριά με κρούσμα covid-19:

Ισχύει η προαναφερόμενη οδηγία, ότι τα γάντια, οι μάσκες και τα μαντηλάκια μιας χρήσης δεν ανακυκλώνονται.

Πετάμε τα αναλώσιμα των ασθενών σε ξεχωριστή σακούλα και εντός κλειστού δοχείου και όχι στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.

Τοποθετούμε τη σακούλα καλά κλεισμένη, σε δεύτερη σακούλα απορριμμάτων την οποία κλείνουμε το ίδιο σφιχτά.

Δεν γεμίζουμε υπερβολικά τη δεύτερη σακούλα και δεν συμπιέζουμε τα απόβλητα με τα χέρια μας για να αποφευχθεί τυχόν διάρρηξη αυτών.

Χρησιμοποιούμε γάντια σε όλη την παραπάνω διαδικασία.

Η γενική γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συγκεκριμένη δράση ενημερώνει επίσης δήμους, Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και Υγειονομικές Μονάδες και Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, «με απλές οδηγίες ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων μας σε καθημερινή βάση, ακολουθούμε εύκολα βήματα για την αποτελεσματικότερη προστασία όλων μας, πολιτών αλλά και εργαζομένων στην καθαριότητα, τη διαλογή και την ανακύκλωση».

Επισημαίνεται τέλος, ότι ιδιαίτερα ότι η συλλογή, μεταφορά και περαιτέρω διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων - συμπεριλαμβανομένης της χωριστής συλλογής με σκοπό την ανακύκλωση - πρέπει να συνεχιστεί, λαμβάνοντας όμως μια σειρά επιπλέον μέτρα με γνώμονα πάντα την προστασία της υγείας όλων μας.