Κοινωνία

Πανελλαδικές εξετάσεις: ξεκινά η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μέσω email η υποβολή. Αναλυτικά οι εγκύκλιοι για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ...

Υπογράφηκαν από το υπουργείο Παιδείας όλες οι εγκύκλιοι που αφορούν στις αιτήσεις-δηλώσεις των υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων) για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 2020

Οι εξετάσεις δεν είναι γνωστό ακόμη πότε θα πραγματοποιηθούν λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού στη χώρα μας και τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, οι αιτήσεις-δηλώσεις θα υποβάλλονται μέσω email από 30/3/2020 έως 9/4/2020, προκειμένου να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Το υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι οι ημερομηνίες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων θα εξαρτηθούν από τα δεδομένα αναφορικά με την εξάπλωση του κορονοϊού και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Υπενθυμίζει ότι επιδίωξη είναι αυτές να διεξαχθούν όσο το δυνατόν πιο κοντά στις καθιερωμένες ημερομηνίες.

Δείτε την εγκύκλιο για τα ΓΕΛ με το νέο σύστημα

Δείτε την εγκύκλιο για τα ΓΕΛ με το παλαιό σύστημα

Δείτε εδώ την εγκύκλιο για τα ΕΠΑΛ

?