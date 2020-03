Κοινωνία

Τηλεδιάσκεψη Μπακογιάννη με 45 δημάρχους μεγάλων πόλεων από 30 χώρες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

«Οχυρώνουμε όλοι μαζί τις πόλεις και τους ανθρώπους μας από τον κορονοϊό», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Σε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή περίπου 45 δημάρχων μεγάλων πόλεων από 30 χώρες συμμετείχε το απόγευμα ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης με αντικείμενο την συνεργασία για τη μέγιστη δυνατή προστασία του πληθυσμού των πόλεων από τον κορονοϊό.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του διεθνούς δικτύου πόλεων C40 και ειδικότερα του προέδρου του και δημάρχου του Λος Αντζελες Eric Garcetti. Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης έγιναν παρεμβάσεις από δημάρχους μεγαλουπόλεων που αντιμετωπίζουν πιο έντονα την πανδημία όπως ο δήμαρχος της Σεουλ, Park Won-Soon, ο δήμαρχος του Μιλάνου, Giuseppe Sala κ.α. οι οποίοι παρέθεσαν επιστημονικά αλλά και εμπειρικά στοιχεία που μπορεί να είναι χρήσιμα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση του ιού. Παράλληλα συμφωνήθηκε να συνεχιστεί σε καθημερινό επίπεδο αυτή η συνεργασία και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μέσω του δικτύου C40.

Με την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης δήλωσε:

«Ο ρόλος των δήμων με σε αυτήν την κρίση, είναι καταλυτικός. Είναι οι φορείς που σηκώνουν ένα τεράστιο βάρος για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ήταν χρήσιμη η συζήτηση που έγινε με την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσης για να δούμε όλοι μαζί τα επόμενα βήματά μας αλλά και τις πρακτικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε για να οχυρώσουμε τις πόλεις και τους ανθρώπους μας.

Ο Δήμος Αθηναίων με σχέδιο και στρατηγική έχει αναλάβει από την πρώτη στιγμή πρωτοβουλίες σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης της εξάπλωσης του ιού. Οι καθημερινές γενικευμένες απολυμάνσεις σε ολόκληρη την πόλη με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και επιστημονική εποπτεία, οι δυνατότητες ηλεκτρονικών συναλλαγών με τον Δήμο ώστε να μην χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία των δημοτών σε υπηρεσίες, η φροντίδα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που βελτιώνεται καθημερινά καθώς οι ανάγκες τους αυξήθηκαν κατακόρυφα, η διάθεση δομών μας στον ΕΟΔΥ, τα μέτρα άμεσης οικονομικής ανακούφισης των επαγγελματιών, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων της Αθήνας είναι μερικές μόνο από τις δράσεις σε αυτή την κατεύθυνση.

Η προσοχή όλων μας είναι στραμμένη στις επόμενες εβδομάδες αλλά και στην επόμενη μέρα μετά την κρίση. Για τους τρόπους με τους οποίους ήδη αντιμετωπίζουμε τις ψυχολογικές επιπτώσεις στους πολίτες και για τα μέτρα που θα πάρουμε για να ανακάμψει γρήγορα η τοπική οικονομία μας. Κοινό συμπέρασμα είναι η διαρκής εγρήγορση για να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειές μας και να βγούμε πάλι στο φως πιο δυνατοί, πιο ενωμένοι».