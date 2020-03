Life

“Food N’ Friends”: ο Μέμος Μπεγνής, το κρέας και οι… σημειώσεις! (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο ηθοποιός και τραγουδιστής, δείχνει απόλυτα εξοικειωμένος με την κουζίνα και εντυπωσιάζεται από τις γευστικές προτάσεις του Δημήτρη Σκαρμούτσου.

Την Κυριακή 29 Μαρτίου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Ηλίας Φουντούλης υποδέχονται τον Μέμο Μπεγνή.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μαγεύεται από τις κινήσεις του σεφ και από το πάντρεμα των υλικών, αποκαλύπτει τη δική του σπεσιαλιτέ ενώ μιλάει και για την απόφασή του να αφαιρέσει το κρέας από τη διατροφή του.

Η αγάπη του για τη μαγειρική είναι ολοφάνερη αφού αναλαμβάνει ρόλο και στις δύο συνταγές.

Οι γεύσεις και των δύο πιάτων είναι ξεχωριστές γι’ αυτό και ο Μέμος θα φύγει από την κουζίνα του «Food n’ Friends» με… σκονάκια από τις συνταγές που τον ενθουσίασαν!