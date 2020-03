Life

“Food N’ Friends”: η Γιώτα Νέγκα παραδίδει… μαθήματα στην κουζίνα (εικόνες)

Η αγαπημένη τραγουδίστρια αποδέχεται τις προκλήσεις του Ηλία και του Δημήτρη, που πιάνουν και το τραγούδι πάνω από τις κατσαρόλες!

Το Σάββατο 28 Μαρτίου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Ηλίας Φουντούλης υποδέχονται μια σημαντική φωνή του ελληνικού τραγουδιού, τη Γιώτα Νέγκα.

Η αγαπημένη καλλιτέχνης απαντάει, με ειλικρίνεια, σε όλες τις ερωτήσεις και καλείται να αποδείξει ότι τα καταφέρνει εξίσου καλά και στην κουζίνα.

Έχοντας δίπλα της τον σεφ, ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του ενώ παραδίδει, παράλληλα, και εκείνη τα δικά της μαθήματα!

Η Γιώτα Νέγκα θα φτιάξει, τελικά, ένα γευστικό γλυκό, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, όμως, θα τα καταφέρει στα μαθήματα φωνητικής;