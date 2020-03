Κόσμος

Κορονοϊός: Έκκληση Μακρόν για ευρωπαϊκή δημοσιονομική αλληλεγγύη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Υπέρ της έκδοσης κοινών ευρωπαϊκών ομολόγων τάσσεται ο Γάλλος Πρόεδρος. Τι απαντά στις επικρίσεις που δέχεται ότι καθυστέρησε να αντιδράσει.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τάσσεται υπέρ της έκδοσης κοινών ευρωπαϊκών ομολόγων για την αντιμετώπιση της κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού, απηύθυνε έκκληση να επιδειχθεί δημοσιονομική αλληλεγγύη στην Ευρώπη, ενώ αρνήθηκε πως αψήφησε τις ενδείξεις στην Ιταλία που έδειχναν πόσο σοβαρή είναι αυτή η κρίση για τη δημόσια υγεία, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε τρεις ιταλικές εφημερίδες το βράδυ της Παρασκευής.

Εννέα ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους η Γαλλία και η Ιταλία, εισηγήθηκαν την Τετάρτη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υπάρξει έκδοση κοινού χρέους όλης της ευρωζώνης για να αντιμετωπιστεί η πανδημία του κορονοϊού, ασκώντας πίεση στη Γερμανία, η οποία εναντιώνεται πάγια στην αμοιβαιοποίηση χρεών.

«Δεν θα ξεπεράσουμε αυτή την κρίση χωρίς ισχυρή ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, σε υγειονομικό και σε δημοσιονομικό επίπεδο», τόνισε ο γάλλος πρόεδρος στη συνέντευξη που παραχώρησε στις εφημερίδες Corriere de la Serra, La Stampa και La Repubblica.

«Είναι τάχα η ΕΕ, η ευρωζώνη, απλώς ένας νομισματικός θεσμός, ένα σύνολο κανόνων, πολύ χαλαρών, που προβλέπουν ότι κάθε κράτος ενεργεί για λογαριασμό του; Ή θα δράσουμε μαζί, για να χρηματοδοτήσουμε τις δαπάνες μας, για να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε αυτή την κρίση ζωτικής σημασίας;», διερωτήθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Μπορεί να πρόκειται για μια δυνατότητα [έκδοσης] κοινού χρέους, όποιο κι αν είναι το όνομά της, ή κάλλιστα για μια αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, για να μπορέσει να προσφερθεί αληθινή υποστήριξη στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από αυτή την κρίση», πρότεινε.

«Το ύψος του ποσού είναι δευτερεύον, αυτό που μετράει είναι η χειρονομία, διαμέσου της έκδοσης κοινού χρέους ή της σύνταξης κοινού προϋπολογισμού», υπογράμμισε.

Παρά τις «επιφυλάξεις» χωρών όπως η Γερμανία «δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε αυτή τη μάχη», επέμεινε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Ερωτηθείς για την ενδεχόμενη καθυστέρηση στην αντίδραση της κυβέρνησής του, ειδικά ως προς την επιβολή μέτρων περιορισμού, τη στιγμή που η κατάσταση επιδεινωνόταν ραγδαία στην Ιταλία, ο Εμανουέλ Μακρόν απάντησε: «Δεν αγνοήσαμε διόλου τις ενδείξεις αυτές. Πήρα πολύ σοβαρά αυτή την κρίση, από τη στιγμή που ξέσπασε στην Κίνα».

Καθώς «η Ιταλία προηγήθηκε από εμάς», «στη Γαλλία λάβαμε τα πιο σκληρά μέτρα το συντομότερο», όταν ο «αριθμός των κρουσμάτων» άρχιζε να γίνεται «συγκρίσιμος», είπε ακόμη ο γάλλος πρόεδρος, ξεπερνώντας έτσι μια ερώτηση για το γεγονός ότι επέλεξε να πάει να παρακολουθήσει μια θεατρική παράσταση την 6η Μαρτίου, 11 ημέρες πριν ανακοινωθούν τα μέτρα περιορισμού.

«Ακολούθησα σε κάθε στάδιο τρεις βασικές αρχές: να λαμβάνουμε αποφάσεις με βάση τις επιστημονικές συστάσεις, να προσαρμοζόμαστε στην εξέλιξη της κρίσης και να λαμβάνουμε αναλογικά μέτρα», εξήγησε ο Μακρόν.

«Η Γαλλία στέκει στο πλευρό της Ιταλίας», διαβεβαίωσε ακόμη ο Γάλλος πρόεδρος.

«Γίνεται πολύς λόγος για τη βοήθεια της Κίνας και της Ρωσίας, αλλά γιατί δεν λέμε ότι η Γερμανία και η Γαλλία παρέδωσαν 2 εκατομμύρια μάσκες και δεκάδες χιλιάδες προστατευτικές στολές στην Ιταλία;» διερωτήθηκε. «Δεν αρκούν αυτά, όμως είναι μόνο η αρχή (...). Δεν πρέπει να επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να δηλητηριάζονται από αυτά που μπορεί να λένε οι διεθνείς εταίροι μας ή οι ανταγωνιστές μας», έκρινε.

Στην Ιταλία, μια από τις χώρες που υπέστησαν τα βαρύτερα πλήγματα εξαιτίας της πανδημίας, έχουν εκφραστεί οξύτατες επικρίσεις σε βάρος της Γαλλίας και της Γερμανίας, καθώς Παρίσι και Βερολίνο αρχικά απέρριψαν τις εκκλήσεις να διαθέσουν μάσκες, άλλο υλικό και εξοπλισμό για να βοηθήσουν τη δοκιμαζόμενη χώρα του ευρωπαϊκού νότου. Η Ρώμη στράφηκε στην Κίνα: το Πεκίνο έστειλε ένα αεροπλάνο φορτωμένο μάσκες και συσκευές μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής με αυτοκόλλητα που έγραφαν «Φόρτσα Ιτάλια» και μικρές κινεζικές και ιταλικές σημαίες. Η χειρονομία έκανε αίσθηση.

Η Ευρώπη «πρέπει να νιώθει υπερήφανη και ισχυρή, επειδή είναι. Αλλά πρέπει πράγματι να πάει πιο μακριά. Γι’ αυτό υπερασπίζομαι τη δημοσιονομική αλληλεγγύη στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης και των συνεπειών της», είπε ο γάλλος πρόεδρος.

«Αυτό που με ανησυχεί είναι η αρρώστια» του ατομικισμού, η «ο καθένας ας κοιτάξει τον εαυτό του», πρόσθεσε. «Αν δεν δείξουμε αλληλεγγύη, η Ιταλία, η Ισπανία και άλλοι θα μπορούν να πουν στους Ευρωπαίους εταίρους τους ‘πού ήσασταν εσείς όταν εμείς βρισκόμασταν στο μέτωπο;’ Δεν θέλω αυτή την εγωιστική, διχασμένη Ευρώπη», είπε ο Μακρόν.

Τη 10η ημέρα περιορισμού των μετακινήσεων στη Γαλλία, ο πρωθυπουργός της χώρας Εντουάρ Φιλίπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή την παράταση του μέτρου ως τη 15η Απριλίου. Η Γαλλία θρηνεί 1.995 θανάτους εξαιτίας του κορονοϊού από το ξέσπασμα της επιδημίας, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 300 τις προηγούμενες 24 ώρες, κατά τον επίσημο απολογισμό των αρχών που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής.