Τεχνολογία - Επιστήμη

Σε δοκιμαστική λειτουργία η άυλη συνταγογράφηση μέσω του gov.gr

Τη δυνατότητα να λαμβάνουν τις ιατρικές τους συνταγές στο κινητό τους έχουν από σήμερα οι πολίτες. Πως λειτουργεί η σχετική υπηρεσία.



Τη δυνατότητα να λαμβάνουν τις ιατρικές τους συνταγές στο κινητό τους, χωρίς να χρειάζεται να τις προσκομίζουν τυπωμένες στον φαρμακοποιό έχουν από σήμερα οι πολίτες, καθώς τίθεται σε δοκιμαστική λειτουργία η εφαρμογή για την άυλη συνταγογράφηση μέσω του gov.gr, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όπως επισημαίνεται "πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας, μέσω της οποίας μια ιδιαίτερα σημαντική και ευαίσθητη διαδικασία γίνεται απλούστερη για όλους τους εμπλεκόμενους (πολίτες, γιατρούς, φαρμακοποιούς) εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ασφάλεια, διαφάνεια και ιδιωτικότητα σε όλα τα επιμέρους στάδια. Καθιερώνεται, επιπλέον, η εξ αποστάσεως συνταγογράφηση για περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων συνταγών που αφορούν χρόνιες παθήσεις, απαλλάσσοντας τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού από την ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας στο ιατρείο. Η νέα διαδικασία είναι προαιρετική. Για την ενεργοποίησή της, οι πολίτες πρέπει να μπουν στο gov.gr, να επιλέξουν αρχικά την κατηγορία υπηρεσιών «Υγεία και Πρόνοια» και εν συνεχεία την υποκατηγορία «Φάκελος Υγείας», όπου θα βρουν την εφαρμογή για την άυλη συνταγογράφηση, στην οποία θα εισέλθουν χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ τους. Στη συνέχεια θα ζητούνται (και θα επιβεβαιώνονται μέσω μηνύματος) ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε πολίτη, ώστε να λαμβάνει τη συνταγή με SMS ή/και e-mail. Ο γιατρός θα μπαίνει στην πλατφόρμα e-prescription.gr, όπου θα καταχωρεί τη συνταγή με τον ίδιο τρόπο που το έκανε μέχρι τώρα. Πλην όμως, όταν πρόκειται για πολίτες που έχουν επιλέξει την άυλη συνταγογράφηση, αντί να την εκτυπώσει θα αποστέλλει τον κωδικό της με SMS ή/και με e-mail. Ταυτόχρονα, η συνταγή θα συσχετίζεται με τον ΑΜΚΑ του ασθενούς. Η εκτέλεση της συνταγής από τον φαρμακοποιό θα γίνεται πάλι μέσω της πλατφόρμας e-prescription.gr μόνο με τον κωδικό που έχει αποσταλεί από το γιατρό στον ασθενή. Σε περίπτωση, δε, που το μήνυμα έχει χαθεί ή για οποιονδήποτε λόγο ο ασθενής δεν έχει πρόσβαση σε αυτό, η συνταγή θα μπορεί να εντοπίζεται και να εκτελείται μέσω του ΑΜΚΑ. Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, ο πολίτης θα ενημερώνεται για αυτό με SMS ή/και e-mail."