Οικονομία

Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1: το ευρω-ομόλογο είναι το “μπαζούκας” που χρειάζεται η οικονομία μας

Τι είπε για τα σενάρια μείωσης των αποδοχών στο Δημόσιο, τα επόμενα μέτρα στήριξης για συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς και την «μάχη» για αποτροπή των απολύσεων.

«Στα δημοσιονομικά, η ΕΕ έχει κάνει πάρα πολλά, κινήθηκε τάχιστα και σωστά, καταργώντας ουσιαστικά τους δημοσιονομικούς κανόνες για όλους. Το θέμα είναι ότι για να κάνεις δαπάνες, πρέπει να υπάρχουν χρήματα, τα οποία στην Ευρώπη αναζητούνται και είναι λίγα», είπε ο Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Αφού εξήγησε τις πηγές ευρωπαϊκής βοήθειας με χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως της ΕΤΕπ και της ΕΚΤ, ο Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε ότι «το ευρω-ομόλογο είναι το «μπαζούκας» που χρειάζεται αυτήν την στιγμή, αυτό που χρειάζονται όλες οι χώρες. Δυστυχώς η Ευρώπη δεν κινήθηκε προς την κατεύθυνση του ευρω-ομολόγου και θέλω να πιστεύω ότι σύντομα οι χώρες που διαφωνούν θα συμφωνήσουν για την έκδοση του».

«Αντιμετωπίζουμε ένα εξωγενές πρόβλημα, που δεν είναι ελληνικό , αλλά παγκόσμιο. Το θέμα είναι η Κυβέρνηση να πάρει τα μέτρα που χρειάζεται, ώστε όταν περάσει αυτή η κρίση να γίνει μια επανεκκίνηση με βάση την πορεία που είχαμε ως οικονομία τους πρώτους μήνες του 2020’», σημείωσε ο Υπ. Οικονομικών, τονίζοντας ότι η οικονομία επιστρέφει σε μεγάλη ύφεση.

Σε ότι αφορά τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι «με τα δεδομένα που έχουμε, δεν υπάρχει στο τραπέζι και δεν τίθεται ζήτημα μείωσης των αποδοχών στο Δημόσιο, όμως ουδείς ξέρει πότε θα τελειώσει η κρίση και ποια μέτρα θα απαιτηθούν. Κανείς στον κόσμο δεν ξέρει πότε θα τελειώσει αυτή η κρίση, εμείς πήραμε αυτήν την στιγμή μέτρα με ορίζοντα διμήνου».

«Η Ελλάδα έχει πάρει αναλογικά, ως ποσοστό του ΑΕΠ, μέτρα υψηλότερα από όσο άλλες χώρες στην Ευρώπη. Πήραμε μέτρα για στήριξη των θέσεων εργασίας και των μισθωτών», είπε ο Υπ. Οικονομικών, αναλύοντας τα μέτρα που έχουν ληφθεί, όπως το επίδομα των 800 ευρώ για ενάμιση μήνα.

Όπως τόνισε, «μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, 212.059 επιχειρήσεις με 321.860 εργαζόμενους είχαν υποβάλλει αίτηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για στήριξη και συμμετοχή στα προγράμματα με τα μέτρα κι αυτό δείχνει ότι έχουμε πετύχει μια ανάσχεση των απολύσεων», αναφέροντας ότι στις ΗΠΑ υπήρξε αύξηση των ανέργων κατά πάνω από 3 εκατομμύρια.

«Τον Απρίλιο θα αναλάβουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να συμπεριλάβουμε και άλλους ΚΑΔ στο πλαίσιο στήριξης των μέτρων», είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας, αναφέροντας ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός, σε συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά εργαλεία χρηματοδότησης και ρευστότητας, μαζί με τις δαπάνες του Προϋπολογισμού, ανεβάζουν το ύψος για το πακέτο βοήθειας προς εργαζόμενους και επιχειρήσεις στα 15 δις ευρώ.

Σε ότι αφορά τις τράπεζες, ο Υπ. Οικονομικών σημείωσε ότι το ενδιαφέρον εστιάζεται σε δύο μέτωπα: τις καταθέσεις, στις οποίες δεν υπάρχει πρόβλημα με τα σημερινά δεδομένα, όπως είπε, καθώς και τα κόκκινα δάνεια, «που δεν πρέπει να διογκωθούν εν μέσω αυτής της κρίσης», σημειώνοντας ότι «με τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχει πρόβλημα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο και στηρίζουμε».

«Προσπαθούμε να κάνουμε το βέλτιστο, με τα ελάχιστα δυνατά σφάλματα. Η εικόνα στην οικονομία είναι κάθε ημέρα και χειρότερη. Περιμένουμε να δούμε, βάσει των εισηγήσεων των ειδικών για τα μέτρα, πώς θα κινηθεί η οικονομία τον Απρίλιο και πως τον Μάιο. Πολύ περισσότερο όταν ακούγεται ότι θα υπάρχει και νέο κύμα στο τέλος του χρόνου, ένα υπεύθυνο Υπ. Οικονομικών, πρέπει να λαμβάνει τα μέτρα του», σημείωσε ο Υπ. Οικονομικών.

Σε ότι αφορά την περαιτέρω στήριξη συγκεκριμένων τομέων της αγοράς, ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε ότι «από την αυτήν την εβδομάδα, θα κάνουμε και κλαδικές μελέτες για τομείς της οικονομίας που πλήττονται περισσότερο από την κρίση», λέγοντας ότι πέρα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί, πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τομείς όπως ο τουρισμός.

«Έχουμε ένα βουνό προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. θέλει υπομονή τόλμη, προνοητικότητα και αποφασιστικότητα για τα μέτρα» κατέληξε ο Υπ. Οικονομικών.