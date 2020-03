Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αυξήθηκαν οι νεκροί στην χώρα

Ακόμα ένας νεκρός στην Καστοριά που είχε προσβληθεί από τον κορονοϊό. Μεγάλη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Ένας 70χρονος κατέληξε τα ξημερώματα α στο νοσοκομείο της Καστοριάς ανεβάζοντας τον αριθμό των θανόντων από τον κορονοϊό στη χώρα μας στους 29, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο άτυχος άνδρας, είχε προβλήματα υγείας και παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού και τη χορήγηση αντιικού φαρμάκου πέθανε τα ξημερώματα του Σαββάτου, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του και προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Ο 70χρονος είναι ο τέταρτος νεκρός που χάνει τη μάχη από τον φονικό ιό στην πόλη των 13.500 κατοίκων.?