Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: πιθανή η παράταση για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Το “τέλος” των επαναπατρισμών, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων ανακοίνωσε ο Κυβ. Εκπρόσωπος. Τι είπε για τα μέτρα και τις απολύσεις. Τι ζήτησε από τους επαγγελματίες για την στήριξη των δημοσίων εσόδων.

«Η αναστολή στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και η ευελιξία από τις τράπεζες, δίνουν οξυγόνο στην αγορά και συμβάλλουν στην αποτροπή απολύσεων», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Σε ότι αφορά το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, ο Στέλιος Πέτσας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση, είπε ότι «το υφιστάμενο πλαίσιο λήγει στο τέλος Απριλίου. Ας προχωρήσουμε προς τα εκεί και θα δούμε».

«Δεν υπάρχει καμία παραγγελία προς την Ελλάδα που να αφορά υγειονομικό υλικό, την οποία να έχουν μπλοκάρει οι Αρχές στην Ιταλία ή αλλού, διαψεύδεται κάθε τέτοια πληροφορία», είπε ο κ., Πέτσας, αναφέροντας ότι η χώρα μας περιμένει ακόμη δύο πτήσεις με υλικό από άλλες χώρες,. που θα προσφέρουν επάρκεια σε απαραίτητα μέσα προστασίας.

Σε ότι αφορά τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, ο Στέλιος Πέτσας είπε ότι «ο σχεδιασμός γίνεται σε δύο σκέλη: στο δημοσιονομικό, ύψους 4,7 δις μέχρι σήμερα (2,5% του ΑΕΠ), το οποίο θα συνεχίζει να διευρύνεται. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρχει και το ρευστό για να δοθεί. Ευτυχώς υπήρχε επάρκεια από τις εκδόσεις ομολόγων του προηγούμενου διαστήματος, όμως δεν μπορεί διαρκώς να εκταμιεύονται χρήματα δίχως να εισπράττονται τα 4-5 δις τον μήνα που προβλέπονταν στον Προϋπολογισμό. Γα αυτό λέμε ότι όποιος πρέπει να πληρώσει ΦΠΑ για τον Ιανουάριο και μπορεί, να τον πληρώσει για να υπάρξει συνέχεια στα μέτρα».

«Η Ευρώπη θα βγει πιο δυνατή και από αυτήν την κρίση», είπε ο κ. Πέτσας, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητη η έκδοση ευρω-ομολόγου.

Σε ότι αφορά τους επαναπατρισμούς Ελλήνων, ο Στέλιος Πέτσας υπογράμμισε ότι «στόχος είναι να μείνει μακριά από την χώρα ο κορονοϊός, για αυτό και στην χώρα θα επιστρέφουν μόνο όσοι έχουν προβλήματα υγείας».

Αναφερόμενος στους δεκάδες Έλληνες που είναι εγκλωβισμένοι σε αεροδρόμιο του Λονδίνου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι «υπάρχει ξεκάθαρη ευθύνη της αεροπορικής εταιρείας, καθώς όλοι γνώριζαν ότι είχαν διακοπεί οι πτήσεις προς την Ελλάδα», στέλνοντας μήνυμα ότι «δεν πρόκειται για ”γενική άσκηση επαναπατρισμού“» και ουσιαστικά αποκλείοντας τον επαναπατρισμό άλλων, πλην εκείνων για τους οποίους τίθενται ιατρικοί λόγοι.