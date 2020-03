Οικονομία

Βορίδης στον ΑΝΤ1: επίσπευση στην καταβολή αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ

Τι είπε ο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για την επάρκεια νωπών τροφίμων και την στήριξη αγροτών, κτηνοτρόφων και ψαράδων. τι θα γίνει με το "μπλόκο" σε εργάτες γης.

«Έχουν ληφθεί μέτρα για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς και θα ληφθούν και άλλα», είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Ενδεικτικά, όπως ανέφερε ο Μάκης Βορίδης, ανθοπαραγωγοί και ψαράδες έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο στήριξης για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ έχει ήδη δοθεί παράταση δύο μηνών για τις οφειλές στον ΕΛΓΑ.

Ο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι σχεδόν όλοι οι κλάδοι δέχονται πίεση, λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί, επισημαίνοντας ότι υπάρχει πρόβλημα ενδεικτικά στους κτηνοτρόφους, αναφέροντας ότι σε μια περίοδο που η ζήτηση για αμνοερίφια κανονικά καλυπτόταν από εισαγωγές, δεν υπάρχει απορρόφηση ούτε της εγχώριας παραγωγής.

«Η κρίση είναι σε εξέλιξη και ουδείς ξέρει ακριβώς τις επιπτώσεις στην αγορά, ιδίως σε μια χώρα που το ΑΕΠ της εξαρτάται σημαντικά από τον τουρισμό», τόνισε ο κ. Βορίδης.

«Ορατό ζήτημα ελλείψεων σε νωπά τρόφιμα, σε λαχανικά και φρούτα, δεν υπάρχει ούτε στην Ελλάδα ούτε στην ΕΕ, όμως υπάρχει ένα πρόβλημα με τις απαγορεύσεις μετακίνησης εργατών γης. Μας λείπουν χέρια, καθώς στην Ελλάδα απασχολούνται πολλοί εργάτες κυρίως από την Αλβανία στην συγκομιδή προϊόντων και τις αγροτικές εργασίες, οι οποίοι δεν μπορούν να έρθουν λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στα ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Βορίδης επεσήμανε ότι για την στήριξη των πληττόμενων αγροτών, θα υπάρξει επίσπευση της καταβολής αποζημίωσης ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΕΛΓΑ για καταστροφές σε καλλιέργειες.