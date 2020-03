Κοινωνία

Τραγωδία απο φωτιά σε διαμέρισμα

Ούτε οι πυροσβέστες ούτε οι διασώστες του ΕΚΑΒ μπόρεσαν να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια.

(εικόνα αρχείου)

Ενας υπερήλικας, σύμφωνα με πληροφορίες 99 ετών, είναι ο άτυχος άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι του, σήμερα το πρωί, στην περιοχή της Παραλίας Πατρών.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 9.00 του Σαββάτου, σε μονοκατοικία στην περιοχή της Παραλίας και συγκεκριμένα επί της οδού Παύλου Μελά 18.

Ούτε οι πυροσβνέστες ούτε οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο δεν μπόρεσαν να προσφέρουν κάποια βοήθεια στον άτυχο άνδρα.

Επί τόπου έσπευσαν με 2 οχήματα συνολικά 5 πυροσβέστες, οι οποίοι έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο την φωτιά.