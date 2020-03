Πολιτική

Τσίπρας: Οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι οι ήρωες της σημερινής ημέρας (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

"Η έμπρακτη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας είναι το χειροκρότημά μας", υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων,σε ανάρτησή του στο Instagram ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

"Κάθε εποχή έχει τους δικούς της ήρωες. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι οι ήρωες της σημερινής ημέρας", τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτηση του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, την οποία συνοδεύει με σχετικό βίντεο του Παρατηρητηρίου-Covid19 του ΣΥΡΙΖΑ.

"Γι' αυτό ζητάμε", σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ: "'Ανοιγμα νέων κλινών ΜΕΘ. 'Αμεση ένταξη στο δημόσιο σύστημα υγείας όλων των συμβασιούχων επικουρικών γιατρών, του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και των νέων επιστημόνων των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Επίταξη των ιδιωτικών ΜΕΘ. Μέτρα προστασίας των γιατρών και νοσηλευτών".

"Η έμπρακτη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας είναι το χειροκρότημά μας", υπογραμμίζει.