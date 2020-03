Πολιτική

Ο Γιάννης Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1 για τον κορονοϊό και την ακτοπλοΐα

Τι είπε για τα δρομολόγια και την «άγονη γραμμή», αλλά και το σύστημα τηλε-εκπαίδευσης για τους σπουδαστές των Σχολών.

«Η ακτοπλοΐα εκτελεί εθνικό έργο και αυτήν την περίοδο με την κρίση του κορονοϊού», είπε ο Υπ. Ναυτιλίας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Όπως σημείωσε ο Γιάννης Πλακιωτάκης έχει ληφθεί σειρά από μέτρα, όπως η οριζόντια μείωση των λιμενικών τελών σε όλη την χώρα και η τηλε-εκπαίδευση για τους μαθητές των Σχολών του Εμπορικού Ναυτικού, ώστε να μην χαθούν τα μαθήματα για τους σπουδαστές.

Ο Υπ. Ναυτιλίας επεσήμανε ότι διατηρείται το κρίσιμο για πολλά νησιά δίκτυο των άγονων γραμμών, ενώ όλα τα δρομολόγια αυτής της περιόδου αντιμετωπίζονται ως δρομολόγια άγονης γραμμής.