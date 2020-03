Κοινωνία

Νέοι διοικητές σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Με απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, ορίζονται νέοι διοικητές σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίηση​ς. Δείτε αναλυτικά...

Με απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, ορίζονται οι νέοι διοικητές στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Φυλακίου Έβρου, Κω, Λέρου, Σάμου και Λέσβου.

Συγκεκριμένα,όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, ορίζονται ως διοικητές οι Κωνσταντίνος Δημητριάδης (ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου), Ιωάννης Φραγκούλης (ΚΥΤ Κω), Φιλιώ Κυπριζόγλου (ΚΥΤ Λέρου), Δημήτρης Αξιώτης (ΚΥΤ Σάμου) και Νικόλαος Μπαμπάκος (ΚΥΤ Λέσβου). Διοικήτρια στο ΚΥΤ Χίου παραμένει η κα Βάσω Δανού.

Ακολουθούν τα βιογραφικά των νέων διοικητών:

Κωνσταντίνος Δημητριάδης, διοικητής ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου

Ο Κωνσταντίνος Δημητριάδης, είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει διοικητική εμπειρία 22 ετών σε θέσεις ευθύνης του ιδιωτικού τομέα και υπερδεκαετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης του δημόσιου τομέα, ως διοικητής κεντρικών μονάδων υγείας σε κεντρική και δυτική Μακεδονία. Έχει διατελέσει Α' αναπληρωτής διοικητής και στη συνέχεια διοικητής του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου (Ψ.Ν.Π.Ο.), διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας (Μποδοσάκειο).

Νικόλαος Μπαμπάκος, διοικητής ΚΥΤ Λέσβου

Ο Νικόλαος Μπαμπάκος είναι ταξίαρχος ε.α. του Πυροσβεστικού Σώματος και μόνιμος κάτοικος Μυτιλήνης. Μιλάει Αγγλικά και έχει συμμετάσχει σε επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια όλων των βαθμίδων κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Έχει υπηρετήσει στην 1η ΕΜΑΚ (Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών) και κατά τη διάρκεια της θητείας του συμμετείχε σε επιχειρήσεις τόσο εντός της Ελλάδας (σεισμοί Αιγίου 1995, σεισμός Αθηνών 1999), όσο και σε αποστολές στο εξωτερικό (σεισμοί Τουρκίας 1999). Το 2010 ανέλαβε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λέσβου και από το 2015 μέχρι την αποστρατεία του το 2019, ως διοικητής της ίδιας μονάδας. Στην χρονική περίοδο μετά το 2015, εκτός από τις υποχρεώσεις που είχε ως διοικητής της Π.Υ. Λέσβου, συμμετείχε στην διαχείριση των συνεπειών της μεταναστευτικής κρίσης που αφορούσαν στο ΚΥΤ της Μόριας.

Δημήτρης Αξιώτης, διοικητής ΚΥΤ Σάμου

Ο Δημήτρης Αξιώτης, είναι ταξίαρχος ε.α. και μόνιμος κάτοικος Σάμου. Μιλάει Αγγλικά και έχει παρακολουθήσει όλες τις προβλεπόμενες Σχολές Αξιωματικών Πεζικού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, έχει συμμετάσχει σε πλήθος προγραμμάτων επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης, παρακολούθησε και χειρίστηκε δικαστικά θέματα. Υπηρέτησε επί 30 έτη σε μονάδες του πεζικού και τα τελευταία 20 έτη σε μονάδες της Σάμου. Επίσης, λόγω της ιδιότητας του, έχει διδάξει σε σεμινάρια που αφορούσαν σε θέματα διοικητικής μέριμνας και διαχείρισης προσωπικού.

Ιωάννης Φραγκούλης, διοικητής ΚΥΤ Κω

Ο Ιωάννης Φραγκούλης είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κατοικεί στην Κω και είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι άριστος γνώστης της αγγλικής Γλώσσας και κάτοχος διδακτορικού τίτλου με γνωστικό αντικείμενο "Στρατηγικές και πολιτικές Διαχείρισης της Πολυπολιτισμικότητας σε Εθνικό και Υπερεθνικό Επίπεδο: οι περιπτώσεις Αγγλίας, Ελλάδας, Νορβηγίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης". Συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διδάσκει Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος και γενικός γραμματέας του Δήμου Κω. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος σεμιναρίων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και έχει μακρόχρονη ερευνητική εμπειρία σε θέματα μετανάστευσης και ενσωμάτωσης.

Φιλιώ Κυπριζόγλου, διοικήτρια ΚΥΤ Λέρου

Η Φιλιώ Κυπριζόγλου, είναι πτυχιούχος "Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών" του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μιλάει άριστα Αγγλικά και είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου με θέμα: "Ο τρόπος διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και οι επιπτώσεις στην χώρα υποδοχής". Από το 2015 έως και σήμερα εργάζεται στην Υπηρεσία Ασύλου, ως υπεύθυνη στο ΚΥΤ της Λέρου, με αρμοδιότητες που αφορούν στο διοικητικό τομέα, αλλά και στην συνολική διαχείριση του αυτοτελούς κλιμακίου του νησιού. Έχει την ευθύνη για το οργανωτικό και νομικό πλαίσιο των αιτούντων άσυλο και τον εντοπισμό "ατόμων ειδικών αναγκών για ψυχοκοινωνική υποστήριξη και υπαγωγή σε καθεστώς διεθνούς προστασίας". Εκτός από την διδακτική εμπειρία που απέκτησε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για θέματα μετανάστευσης, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και στο EASO.

Εν τω μεταξύ, μέσω Facebook, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, ανέδειξε την συνεργασία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με την Περιφέρεια Β. Αιγαίου, που είχε ως αποτέλεσμα την τοποθέτηση οικίσκων και την έναρξη λειτουργίας υγειονομικών σταθμών εντός της περιμέτρου των ΚΥΤ.