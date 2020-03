Κοινωνία

Κεραμεώς στον ΑΝΤ1: θα κάνουμε τα πάντα για να μην γίνουν οι Πανελλαδικές τον Σεπτέμβριο

Οι εναλλακτικές λύσεις, βάσει των οδηγιών των επιδημιολόγων. Τι θα γινει με τις εξετάσεις στις άλλες τάξεις του Λυκείου και στα Πανεπιστήμια. Μεγάλη ανταπόκριση στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.

«Ξεκινούν την Δευτέρα έως και τις 9 Απριλίου οι αιτήσεις για την συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι οποίες είναι στόχος μας να γίνουν όσο πιο κοντά γίνεται στην ημερομηνία έναρξης», επεσήμανε η Νίκη Κεραμεώς, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Όπως τόνισε η Υπ. Παιδείας, «έχουμε λάβει όλα τα μέτρα, ακόμη και αν συνεχιστεί η πανδημία, έχουμε μεριμνήσει να υπάρχουν λύσεις, να υπάρξει μείωση της ύλης, ακόμη και να μην είναι πολλά παιδιά στις αίθουσες, αν μας πουν οι ειδικοί ότι μπορούν να γίνουν οι Εξετάσεις τον Ιούνιο ή τον Ιούλιου», υπογραμμίζοντας «θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να μην γίνουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις τον Σεπτέμβριο».

Σε ότι αφορά τις εξετάσεις στις άλλες τάξεις του Λυκείου, η κ. Κεραμέως είπε ότι «ως έχει η απαγόρευση λειτουργίας των σχολείων φθάνει έως το τέλος Απριλίου. Σε κάθε περίπτωση, οι λύσεις που έχουμε είναι η παράταση του σχολικού έτους και η μείωση της ύλης», επαναλαμβάνοντας ότι «δεν θα χαθούν ούτε οι εξετάσεις ούτε το σχολικό έτος».

Για τα μαθήματα εξ αποστάσεως, η Υπ. Παιδείας είπε ότι υπάρχει ενθουσιασμός στην εκπαιδευτική κοινότητα και δη στους μαθητές που αντιμετωπίζουν κάτι καινούριο, σημειώνοντας ότι «είναι εργαλεία που μας βοηθούν να κρατήσουμε ζωντανή την μαθησιακή διαδικασία» και αναφέροντας ότι την Παρασκευή έγιναν περισσότερε από 15.000 ψηφιακές τάξεις.

Σε ότι αφορά την ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία η ανταπόκριση είναι μεγάλη, επεσήμανε η κ Κεραμέως, αναφέροντας ότι έχουν εγγραφεί στις σχετικές πλατφόρμες, που διαρκώς αναβαθμίζονται, 165.000 εκπαιδευτικοί και 700.000 μαθητές. Παράλληλα, ανέφερε ότι από την Δευτέρα αρχίζουν μαθήματα από την «εκπαιδευτική τηλεόραση» στην ΕΡΤ.

Σε ότι αφορά τα μαθήματα στα ΑΕΙ, η Υπ. Παιδείας είπε ότι «προχωράει κανονικά το εξάμηνο στα Πανεπιστήμια, τα οποία είναι πιο εξοικειωμένα με την εξ αποστάσεως διδασκαλία και δεν υπάρχει ζήτημα με το ακαδημαϊκό έτος».