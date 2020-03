Πολιτική

Αχτσιόγλου στον ΑΝΤ1: απαιτούνται εμπροσθοβαρή μέτρα στήριξης

Επίθεση στην Κυβέρνηση εξαπέλυσε η πρώην Υπ. Εργασίας. Τι είπε για την τακτική του Μαξίμου, την εκ περιτροπής απασχόληση και το voucher για 6 κλάδους επιστημόνων. Τι ζήτησε για τους μισθούς των υπαλλήλων.

«Είναι προφανές ότι μπροστά μας θα έχουμε μια βαθιά ύφεση, το θέμα είναι πως αντιδρά κανείς. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να πάρει κάποιος εμπροσθοβαρή μέτρα, για να δώσει ρευστότητα στην αγορά και να στηρίξει τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους» είπε η Έφη Αχτσιόγλου στον ΑΝΤ1.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», η Τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα “βλέποντας και κάνοντας”», λέγοντας ότι «στον χώρο της εργασίας έχει πάρει μέτρα κατά των εργαζόμενων, όπως η εκ περιτροπής απασχόληση, τα οποία είναι καταστρεπτικά και για τους εργαζόμενους και για την οικονομία, καθώς δεν θα υπάρχουν χρήματα για κατανάλωση για να στηριχθεί η αγορά».

«Εμείς προτείνουμε από την αρχή κάτι κοστολογημένο, λόγω της αδυναμίας των επιχειρήσεων: να πληρώσει το Κράτος τους μισθούς των εργαζόμενων και οι επιχειρήσεις οφείλουν μετά την κρίση να είναι «στην θέση» που ήταν και πριν. Καθώς δεν ισχύουν οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ και υπάρχει ρευστότητα στα ταμεία, μπορεί να ληφθεί αυτό το μέτρο για να ενισχυθούν οι εργαζόμενοι-καταναλωτές και οι επιχειρήσεις» υποστήριξε η Έφη Αχτσιόγλου.

Όπως είπε η πρώην Υπ. Εργασίας, το μέτρο αυτό έχει κόστος ίσο με εκείνο των μέτρων που έχει λάβει η Κυβέρνηση, αυξημένο κατά 330 εκ. ευρώ για έναν μήνα.

Η κ. Αχτσιόγλου έκανε λόγο για εμπαιγμό των ελ. επαγγελματιών μέσω του προγράμματος για τηλε-κατάρτιση όσων ανήκουν σε 6 επιστημονικούς κλάδους, ενώ σε ότι αφορά τους ελ. επαγγελματίες είπε ότι πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι «να καταβληθεί βοήθημα ίσο με το 1/12 του ετήσιου εισοδήματος τους», ενώ παράλληλα «πρέπει να υπάρξει πρόγραμμα άτοκου δανεισμού τους, ώστε να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά».