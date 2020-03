Πολιτική

Τούρκος ΥΠΕΣ για Έβρο: Μετά τον κορονοϊό δεν θα εμποδίζουμε κανέναν να φύγει

"Παροδικό μέτρο" χαρακτήρισε ο Σουλεϊμάν Σοϊλού την αποχώρηση προσφύγων και μεταναστών από την συνοριακή γραμμή.

Τη θέση της Άγκυρας ότι η αποχώρηση προσφύγων και μεταναστών από τη συνοριακή γραμμή Ελλάδας – Τουρκίας στον Εβρο αποτελεί παροδικό μέτρο λόγω κορονοϊού και δεν σηματοδοτεί αλλαγή της τουρκικής πολιτικής στο μεταναστευτικό εξέφρασε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Σε συνέντευξή του στο τουρκικό δίκτυο NTV, ο Σοϊλού ανακοίνωσε και επίσημα ότι 5.800 άτομα μεταφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της προχθεσινής νύχτας από τη μεθοριακή γραμμή σε εννέα κέντρα στο εσωτερικό της Τουρκίας, ωστόσο επανέλαβε τις απειλές περί επαναφοράς τους, όταν λήξει ο συναγερμός λόγω του ιού.

«Η εν λόγω κίνηση από την πλευρά μας δεν αποτελεί αλλαγή πολιτικής και οι μετανάστες θα είναι ελεύθεροι να επιστρέψουν όταν η πανδημία περάσει», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Όταν όλα τελειώσουν δεν θα εμποδίσουμε κανέναν που επιθυμεί να φύγει από την Τουρκία».