Κόσμος

Κορονοϊός: Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων στην Γερμανία

Η Γερμανία δεν σκοπεύει να χαλαρώσει τα μέτρα για την ανακοπή της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού στη Γερμανία αυξήθηκε στα 48.582 ενώ 325 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 6.294 συγκριτικά με μία ημέρα νωρίτερα, ενώ ο αριθμός των νεκρών κατά 55, σύμφωνα με τον απολογισμό.

Νωρίτερα, ο προσωπάρχης της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ δήλωσε σε γερμανική εφημερίδα ότι η Γερμανία δεν θα χαλαρώσει τα μέτρα για την ανακοπή της εξάπλωσης του κορονοϊού πριν από τις 20 Απριλίου.

«Δεν μιλάμε για καμία χαλάρωση πριν τις 20 Απριλίου», δήλωσε ο Χέλγκε Μπράουν στη διαδικτυακή έκδοση της Tagesspiegel σήμερα, προσθέτοντας ότι αρκετά πριν τις 20 Απριλίου η Γερμανία θα αποφασίσει ποιοι περιορισμοί θα χαλαρώσουν από εκείνη την ημερομηνία.

Στα μέσα Μαρτίου, η Γερμανία έκλεισε σχολεία, καταστήματα, εστιατόρια, παιδότοπους και αθλητικές εγκαταστάσεις και πολλές εταιρίες σταμάτησαν τη λειτουργία τους σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η εξάπλωση της επιδημίας.

«Στη Γερμανία, αυτή τη στιγμή έχω την εντύπωση ότι ο πληθυσμός τηρεί τους κανόνες με παραδειγματικό τρόπο. Και γι’ αυτό τον λόγο είμαι πεπεισμένος ότι θα δούμε να αποδίδουν σε μερικές ημέρες», δήλωσε ο Μπράουν.