Γεωργιάδης: Πιο αυστηρή η απαγόρευση κυκλοφορίας τις επόμενες ημέρες

Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ακόμα ότι εξετάζονται και νέα μέτρα για τα σούπερ μάρκετ προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Τι είπε για τους ελέγχους.

Εξετάζονται νέα μέτρα για τα σούπερ μάρκετ προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του σήμερα στο Οpen «αυτή τη στιγμή λαϊκές αγορές και σούπερ μάρκετ λειτουργούν ικανοποιητικά, δεν υπάρχει συνωστισμός. Στη Δανία εφαρμόζουν ένα διαφορετικό μέτρο. Κάνουν μονόδρομους τους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ ώστε να αποφευχθεί η διασταύρωση των πελατών κι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζουμε. Ψάχνουμε νέες ιδέες αλλά είμαστε υπερήφανοι διότι η αγορά μας λειτουργεί καλά. Μου έκανε θετική εντύπωση ότι στα σούπερ μάρκετ που επισκέφθηκα είδα τον κόσμο να κρατάει τις αποστάσεις και τους ευχαριστώ για τη συμπεριφορά που επιδεικνύουν».

Ο κ. Γεωργιάδης, σημείωσε, ακόμη, ότι με βάση τους ελέγχους υπάρχει μια εικόνα πλήρους συμμόρφωσης των πολιτών στα μέτρα της κυβέρνησης ενώ σχετικά με τη διάρκεια των μέτρων ο υπουργός σημείωσε ότι η χώρα μας έλαβε μέτρα, νωρίτερα από άλλες χώρες και ο κόσμος έδειξε ωριμότητα, και αυτό φαίνεται ότι έχει καλό αποτέλεσμα μέχρι τώρα. «Αλλά τα μέτρα θα διαρκέσουν έως να μας πουν οι επιστήμονες ότι νικήσαμε τον ιό», συνέχισε ο ίδιος.

Παράλληλα προανήγγειλε την παράταση της απαγόρευσης κυκλοφορίας πέραν ?της 6ης Απριλίου? λόγω κορονοϊού. «Τα μέτρα για την απαγόρευση της κυκλοφορίας στη χώρα μας θα διαρκέσουν πολύ περισσότερο από τις 6 Απριλίου», όπως είπε.

Για την επάρκεια στα αντισηπτικά είπε ότι ήδη η βιομηχανία Παπουτσάνης έχει ξεκινήσει την παραγωγή ενώ έχουν ζητήσει να λάβουν σχετική άδεια και άλλες δυο βιομηχανίες. Για τις μάσκες πραγματοποιούνται εισαγωγές. Σήμερα τα αποθέματα είναι περίπου δυο εκατομμύρια μάσκες και χθες, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός μια ελληνική βιομηχανία ζήτησε να επιταχθεί το εργοστάσιό της για να παραχθούν μάσκες. Είναι μία πρόταση που θα εξεταστεί όπως είπε ο υπουργός.

Σε ό,τι αφορά στις τιμές ανέφερε ότι γίνονται συνεχώς έλεγχοι. «Γενικά η αισχροκέρδεια είναι κακό πράγμα, αλλά σε τέτοιες εποχές είναι βαθιά ανήθικο» υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης.

Σχετικά με την αντίδραση της ΕΕ για τις επιπτώσεις του κορονοιού ο υπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία ότι τελικά θα βρεθεί λύση και πρόσθεσε ότι μπορεί η αντίδραση να μην είναι αυτή που θα θέλαμε «αλλά δεν είμαστε και μόνοι μας. Εγώ πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση και θα είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτή τη λύση» όπως είπε.