Κοινωνία

Απαγόρευση κυκλοφορίας: χιλιάδες πρόστιμα για άσκοπες μετακινήσεις

Αμείωτες συνεχίζονται οι «βόλτες» από πολίτες που αδιαφορούν για τα απαραίτητα έγγραφα ή την αποστολή sms.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Από τις έξι το πρωί της Παρασκευής, μέχρι σήμερα στις έξι το πρωί, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν σε όλη τη χώρα 1143 παραβάσεις, μόλις 12 λιγότερες από την προηγούμενη μέρα.

Στους παραβάτες, που είτε δεν είχαν στείλει SMS στο 13033 είτε δεν είχαν συμπληρώσει σωστά τα έγγραφα ή δεν τα είχαν καθόλου μαζί τους, επιβλήθηκαν τα πρόστιμα των 150 ευρώ ανά περίπτωση.

Από την αρχή της επιβολής του μέτρου συνολικά έχουν επιβληθεί 5.206 πρόστιμα σε ένα σύνολο ελέγχων που ξεπερνά τις 45.000

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε ανακοίνωση της, η Αστυνομία αναφέρεται αναλυτικά ότι την Παρασκευή 27 Μαρτίου, για άσκοπες μετακινήσεις βεβαιώθηκαν 1.143 παραβάσεις σε όλη την επικράτεια και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα , ως ακολούθως:

387 στην Αττική,

113 στην Κρήτη,

101 στα Ιόνια Νησιά,

100 στη Δυτική Ελλάδα,

81)την Πελοπόννησο,

75 στη Θεσσαλονίκη,

57 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

50 στη Στερεά Ελλάδα,

47 στη Θεσσαλία,

42 στην Ήπειρο,

38 στο Νότιο Αιγαίο,

23 στην Κεντρική Μακεδονία,

18 στο Βόρειο Αιγαίο και

11 στη Δυτική Μακεδονία.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, έχουν βεβαιωθεί 5.206 παραβάσεις σε όλη την επικράτεια και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα.

Επίσης, για λειτουργία καταστημάτων (υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά κ.λπ.) παρά την σχετική απαγόρευση βεβαιώθηκαν 8 παραβάσεις και συνελήφθησαν 9 άτομα, ως ακολούθως:

3 στην Αττική,

2) στη Δυτική Ελλάδα,

1 στην Πελοπόννησο,

1 στην Κεντρική Μακεδονία,

1 στα Ιόνια Νησιά και

1 στην Κρήτη.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 έχουν βεβαιωθεί σε όλη την επικράτεια 279 παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 289 άτομα.