Στα χρώματα της Ιταλίας φωτίστηκε το Γουέμπλεϊ (εικόνες)

Η πανδημία του κορονοϊού οδήγησε σε αναβολή του φιλικού αγώνα μεταξύ Βρετανίας και Ιταλίας, με τις δύο χώρες να βρίσκονται στο επίκεντρο της υγειονομικής κρίσης.

Το στάδιο Γουέμπλεϊ φωτίστηκε με τα χρώματα της σημαίας της Ιταλίας χθες το βράδυ, ημέρα κατά την οποία οι δύο Εθνικές ομάδες είχαν προγραμματίσει να παίξουν μεταξύ τους σε φιλικό αγώνα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για το Euro 2020.

Ωστόσο, η πανδημία του κορονοϊού οδήγησε σε αναβολή της αναμέτρησης, με τις δύο χώρες να βρίσκονται στο επίκεντρο της υγειονομικής κρίσης που πλήττει με σφοδρότητα τη «Γηραιά Ήπειρο». Προς τιμήν της δοκιμαζόμενης Ιταλίας, το ιστορικό αγγλικό γήπεδο φωτίστηκε με πράσινο, λευκό και κόκκινο φως, στα χρώματα της ιταλικής σημαίας.

«Μπορεί να μη μοιραζόμαστε το βράδυ απόψε, αλλά στεκόμαστε μαζί κι ενωμένοι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. #StayHomeSaveLives», ανέφερε το μήνυμα που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό Twitter της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Υπενθυμίζεται ότι η τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αναβλήθηκε και μετατέθηκε για το καλοκαίρι του 2021.

Although we couldn't welcome you to Wembley tonight, we are with you @azzurri.



This is a battle that must be faced together, with unity. #StayHomeSaveLives. pic.twitter.com/j9YMpdMRDn