Κοινωνία

Κορονοϊός: πιθανό το κλείσιμο όλων των αεροδρομίων

Τι είπε ο Υπ. Επικρατείας για τους περιορισμούς στους επαναπατρισμούς και τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να γυρίσει κάποιος στην Ελλάδα.

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να κλείσουν όλα τα αεροδρόμια για την αντιμετώπιση διασποράς του κορονοϊού στη χώρα μας, ο Υπουργός Επικρατείας. Όπως είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης πρόκειται για ένα μέτρο που εξετάζεται σε «ύστερη φάση».

Διευκρίνισε ότι σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση μεριμνά για τον επαναπατρισμό Ελλήνων μόνο για λόγους υγείας ή έλλειψης στέγης σε χώρες του εξωτερικού, καθώς όπως υπογράμμισε το σύστημα έχει ήδη επιβαρυνθεί σημαντικά από την καραντίνα όσων φρόντισαν ήδη να επιστρέψουν και τη διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών τους.

«Σε μία ύστερη φάση κι αυτό είναι ανοιχτό (σ.σ. κλείσιμο όλων των αεροδρομίων). Ήδη υπάρχει απαγόρευση πτήσεων από χώρες με υψηλούς δείκτες κρουσμάτων, όμως έρχονται ακόμα πτήσεις. Ήδη 6.500 άτομα προερχόμενα από το εξωτερικό είναι σε καραντίνα. Αυτό επιβαρύνει το σύστημα, επειδή γίνεται μία πολύ σοβαρή δουλειά και στο κομμάτι της αστυνόμευσης, της επιτήρησης και ιχνηλάτησης για να περιορίζονται κι όσοι έρχονται σε επαφή μαζί του. είναι μια επιβάρυνση που δεν μπορούμε να επωμιστούμε απολύτως. Γι' αυτό είπαμε ότι θα δεχτούμε επιστροφές μόνο για λόγους υγείας ή αν δεν υπάρχει στέγη. Άνθρωποι που δεν έχουν λόγο να έρθουν τώρα στην Ελλάδα δεν θα έρθουν», επισήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Γεραπετρίτης.