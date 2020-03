Κόσμος

Κορονοϊός: 832 νεκροί μέσα σε 24 ώρες στην Ισπανία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σοκ στην Ισπανία από τον αριθμό των θανάτων από την πανδημία του κορονοϊού.

Ο αριθμός των θανάτων που οφείλονται στην πανδημία του κορονοϊού αυξήθηκε ακόμη περισσότερο, κατά 832, στην Ισπανία τις τελευταίες 24 ώρες και έφθασε τους 5.690, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε σήμερα Σάββατο.

Εκτός από μία κάμψη που σημειώθηκε την Πέμπτη, ο ημερήσιος αριθμός των θανάτων εξακολουθεί να αυξάνεται μέρα τη μέρα στην Ισπανία, τη χώρα που μετρά τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων από την Covid-19 σε όλο τον κόσμο μετά την Ιταλία. Ο αριθμός αυτός ήταν 769 την Παρασκευή.

Ο αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 8.000 μέσα σε 24 ώρες, στα 72.248, ενώ οι αρχές αποφάσισαν να διενεργούν όλο και περισσότερα τεστ προκειμένου να αποτιμήσουν καλύτερα το εύρος της πανδημίας στη χώρα.

Ωστόσο, μια θετική νότα την οποία υπογραμμίζουν οι αρχές, είναι ότι ο ρυθμός της ημερήσιας αύξησης του αριθμού των κρουσμάτων όπως και εκείνος του αριθμού των θανάτων σημείωσε μια επιβράδυνση τις τελευταίες ημέρες, ενώ η κυβέρνηση δεν σταματά να επαναλαμβάνει ότι η Ισπανία δεν πρέπει να είναι πολύ μακριά από την κορυφή (pic) της επιδημίας.

Περισσότερα από 46 εκατομμύρια Ισπανοί έχουν τεθεί από τις 14 Μαρτίου υπό έναν από τους πιο αυστηρούς περιορισμούς ο οποίος παρατάθηκε αυτή την εβδομάδα έως τις 11 Απριλίου.

Η περιοχή της Μαδρίτης παραμένει εκείνη που πλήττεται περισσότερο στη χώρα με 2.757 θανάτους, δηλ. σχεδόν τους μισούς από τους θανάτους στη χώρα, και 21.520 κρούσματα.

Απέναντι σε αυτή την 'έκρηξη' των θανάτων, οι αρχές της Μαδρίτης θα εγκαταστήσουν από την ερχόμενη Δευτέρα ένα δεύτερο προσωρινό νεκροτομείο σε δημόσιο κτίριο που δεν χρησιμοποιείτο στα περίχωρα της πρωτεύουσας μετά την εγκατάσταση ενός πρώτου στο παγοδρόμιο ενός εμπορικού κέντρου.