Φθιώτιδα

Νυχτερινή “έφοδος” σε ΑΤΜ με κλεμμένα αυτοκίνητα (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ομάδα κουκουλοφόρων προσπάθησε να “σηκώσει” το μηχάνημα από κεντρική πλατεία.

Οι γνωστοί άγνωστοι επιχείρησαν ξανά να ξηλώσουν το ΑΤΜ στην Πελασγία, όπως είχαν κάνει πριν από λίγο καιρό στα Καμένα Βούρλα, όταν με κλεμμένο αγροτικό πήραν το ΑΤΜ από το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ, το οποίο μετά από λίγες ημέρες βρέθηκε μέσα στην κοίτη του Σπερχειού, όπως και τα κλεμμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport οι δράστες χτύπησαν στις 3:45' τα ξημερώματα. Έφτασαν στην πλατεία της Πελασγίας με το τζιπ και το αγροτικό που έκλεψαν χθες από το Αχλάδι και προσπάθησαν να φορτώσουν το ΑΤΜ που βρίσκεται στο χώρο του Δημοτικού καταστήματος.

Οι διαρρήκτες παραβίασαν μια ξύλινη πλαϊνή πόρτα και έδεσαν με συρματόσχοινο το ΑΤΜ το οποίο προσπάθησαν να ξηλώσουν τραβώντας το με το αγροτικό. Παρά τις επίμονες προσπάθειες όμως δεν τα κατάφεραν, αφού το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης ήταν πολύ καλά πακτωμένο.

Μάλιστα στην προσπάθεια τους να το ξηλώσουν έμεινε στο σημείο η πίσω πόρτα της καρότσας του αγροτικού, ενώ προκάλεσαν και αρκετές ζημιές. Τελικά οι δράστες που σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν οκτώ άτομα, με κουκούλες, έφυγαν με άδεια χέρια, αφού δεν μπόρεσαν να ξηλώσουν ούτε τις κασετίνες.

Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για τους τους ίδιους δράστες με αυτούς των Καμένων Βούρλων που μετά το "χτύπημα" είχαν πετάξει τα κλεμμένα αυτοκίνητα και το ΑΤΜ στο Σπερχειό, στην περιοχή της Ανθήλης..