Το σχέδιο της UEFA για την επανέναρξη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου

Ποιιες ειναι οι τρεις βασικές επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι, σύμφωνα με τον Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Repubblica μίλησε για τη διακοπή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τις επιλογές που έχουν ήδη γίνει και τα σενάρια για το μέλλον.

«Σε αυτή τη δραματική στιγμή το πιο σημαντικό πράγμα είναι η υγεία, να βγούμε από αυτή την κρίση. Φυσικά, η διακοπή του ποδοσφαίρου συμβολίζει ότι η Ευρώπη και ο κόσμος έχουν σταματήσει. Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις επιλογές: να ξεκινήσει και πάλι στα μέσα Μαΐου, τον Ιούνιο ή τέλος Ιουνίου», υπογράμμισε.

Όπως συμπλήρωσε, «Αν το καταφέρουμε, η αγωνιστική περίοδος κατά πάσα πιθανότητα θα χαθεί. Υπάρχει και η επιλογή να ξαναρχίσει στις αρχές της επόμενης σεζόν, που με τη σειρά της θα ξεκινήσει αργότερα. θα δούμε ποια είναι η καλύτερη λύση για τα πρωταθλήματα και τους συλλόγους».

Για να καταλήξει λέγοντας: «Κανείς δεν ξέρει πότε θα σταματήσει η πανδημία. Έχουμε σχέδιο Α, Β ή Γ: είμαστε σε επαφή με τα πρωταθλήματα, με τους συλλόγους, υπάρχει μια ομάδα εργασίας... Πρέπει να περιμένουμε, όπως και κάθε άλλος τομέας».