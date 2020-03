Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας για Νοσοκομείο Καστοριάς: ενίσχυση με προσωπικό και μέσα προστασίας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στην «δίνη του κυκλώνα» του κορονοϊού βρίσκεται το ΓΚ Καστοριάς, λόγω της πληθώρας κρουσμάτων που καλείται να αντιμετωπίσει το προσωπικό του.

Σε δήλωση του, για τις ενέργειες που έχουν γίνει για το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρει «προκειμένου να ενισχύσουμε το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, έχουν ήδη μετακινηθεί και αναλάβει υπηρεσία: ένας Διευθυντής Καρδιολογίας, ένας Επιμελητής Α΄ Γενικής Ιατρικής, μία Διευθύντρια Παθολογίας, ένας Επιμελητής Β΄ Γενικής Ιατρικής, ένας Διευθυντής Ακτινοδιαγνωστικής, ένας ιατρός Βιοπαθολόγος, ένας επιμελητής Α΄ Μικροβιολογίας, 10 Αγροτικοί Γιατροί, 7 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, 2 εργαζόμενοι Ιατρικών Εργαστηρίων, μία εργαζόμενη για Βοηθητικό-Υγειονομικό προσωπικό, ένας εργαζόμενος Καθαριότητας».

«Παράλληλα έχουν ήδη αποσταλεί τα εξής Μέσα Ατομικής Προστασίας: πάνω από 6.500 μάσκες όλων των ειδών, 1.000 γάντια, 550 μπλούζες για χειρουργείο, 50 ποδιές ολόσωμες, 600 ποδονάρια, 100 σκούφοι και 24 ειδικά γυαλιά», αναφέρει ο Υπουργός Υγείας.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας, «το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λειτουργεί σε επίπεδο ΤΕΠ, ΤΕΠ για COVID-19 και Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Εξυπηρετεί επείγουσες ανάγκες υπόπτων περιστατικών στη παθολογική κλινική και για τη στήριξή του, διασφαλίστηκε η αναγκαιότητα διακομιδής στα όμορα νοσοκομεία Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Πτολεμαΐδας και στα νοσοκομεία της Κεντρικής και Μέσης Μακεδονίας, όλων των περιστατικών. Τέλος, στη Καστοριά βρίσκεται 5μελές κλιμάκιο του ΕΟΔΥ με επικεφαλής τον ιατρό κ. Δημήτρη Ηλιόπουλο».

«Δίνουμε μαζί αυτή τη μάχη, στηρίζουμε όσους δοκιμάζονται και κάνουμε και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να τα καταφέρουμε», καταλήγει ο Υπ. Υγείας.