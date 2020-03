Κοινωνία

Κορονοϊός: Μοναχός από το Άγιο Όρος νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ

Πρόκειται για το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα στο Άγιο Όρος. Σε καραντίνα στα κελιά τους και άλλοι μοναχοί.

Μοναχός του Αγίου Όρους νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη, έχοντας προσβληθεί από τον κορονοϊό. Ο μοναχός εγκαταβιεί σε μεγάλη μονή του Άθω και -σύμφωνα με πληροφορίες- είχε ταξιδέψει στην Αγγλία με αντιπροσωπεία του μοναστηρίου. Συμπτώματα έχουν εμφανίσει και άλλοι μοναχοί της ίδιας μονής, που παραμένουν σε καραντίνα στα κελιά τους.

Είναι το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα στο Άγιο Όρος, που εδώ και μία εβδομάδα έχει κλείσει τις πύλες του στους προσκυνητές, λόγω του κορονοϊού.

Πριν από μερικές μέρες, ύποπτα συμπτώματα είχε εμφανίσει και ένας Ιταλός προσκυνητής, ενώ βρισκόταν στην Ιερά Μονή Χελανδαρίου, ο οποίος μεταφέρθηκε και αυτός στο ΑΧΕΠΑ, όπου όμως διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για γρίπη.?