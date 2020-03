Οικονομία

Φον ντερ Λάιεν για κορονο-ομόλογο: Δικαιολογημένες οι επιφυλάξεις της Γερμανίας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η πρόεδρος της Κομισιόν για το ενδεχόμενο έκδοσης ευρωομολόγων και το σχέδιο που προετοιμάζει το Eurogroup.

«Το ομόλογο-κορονοϊού είναι στην πραγματικότητα μόνο ένας όρος. Πίσω από αυτόν βρίσκεται το μεγαλύτερο ζήτημα της ευθύνης. Και ως προς αυτό οι επιφυλάξεις οι οποίες υπάρχουν στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες, είναι δικαιολογημένες. Από την άλλη πλευρά, φυσικά και ανησυχώ ότι μετά την κρίση το οικονομικό χάσμα θα είναι βαθύτερο από ό,τι πριν. Ο στόχος της Ευρώπης ήταν πάντα ότι θα συγκλίνουμε οικονομικά. Η Ιταλία βρίσκεται ανυπαίτια σε αυτή την κρίση κορονοϊού, η οποία έπληξε τη χώρα ακριβώς στην καρδιά της οικονομίας της, τη μεσαία τάξη του Βορρά. Αυτές τις υγιείς επιχειρήσεις πρέπει να τις σώσουμε. Στην Κομισιόν ανατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η εκπόνηση ενός σχεδίου ανασυγκρότησης, πάνω στο οποίο εργαζόμαστε», είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Oύρσουλα φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξή της στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Στο ερώτημα εάν η Κομισιόν σχεδιάζει την έκδοση ευρωομολόγων απάντησε: «Όχι, επ΄αυτού υπάρχουν πολύ σαφή νομικά όρια, δεν είναι αυτό το σχέδιο. Δεν δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Το Eurogrοup έχει εντολή να επεξεργαστεί εντός 14 ημερών διάφορες προτάσεις σχετικές με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, τις οποίες θα υποβάλει στη συνέχεια στους αρχηγούς των κρατών και κυβερνήσεων. Θα πρέπει να περιμένουμε».?