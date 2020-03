Πολιτική

Τσίπρας και Γεννηματά κατά Μαξίμου για το voucher στους δικηγόρους

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τηλεδιασκέψεις με το Προεδρείο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων είχαν οι επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ.

Σε ανάρτηση του, στο Facebook, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει «Επικοινώνησα σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, με το Προεδρείο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Μου εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τον εμπαιγμό του κου Μητσοτάκη στους δικηγόρους της χώρας, καθώς στο διάγγελμά του τους συμπεριέλαβε, μαζί με όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες στο έκτακτο επίδομα των 800 ευρώ για 1,5 μήνα, αλλά λίγες μέρες αργότερα τους παρέπεμψε σε προγράμματα κατάρτισης και σε δυο voucher των 300 ευρώ, μέχρι το τέλος Μαΐου».

«Η κυβέρνηση της ΝΔ που εξελέγη με σημαία τη μεσαία τάξη, αποδεικνύει σήμερα πόσο την εξαπάτησε και πόσο στα αλήθεια ενδιαφέρεται για τα προβλήματά της, αφού στα ζωτικά προβλήματα των πιο χαρακτηριστικών εκπροσώπων της, των ελεύθερων επαγγελματιών –επιστημόνων, απαντάει με τα ψίχουλα των 300 ευρώ το μήνα και μάλιστα με τρόπο εξευτελιστικό. Αφού τους θεωρεί a priori ακατάρτιστους στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τους προσφέρει προγράμματα εκμάθησης. Ο κος Μητσοτάκης οφείλει να παρέμβει προσωπικά και να πάρει πίσω αυτή την απαράδεκτη μεθόδευση. Και να εντάξει όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως άλλωστε προβλέπει και η ΠΝΠ, χωρίς καμία εξαίρεση, στο έκτακτο -αν και ανεπαρκές- επίδομα των 800 ευρώ», συνεχίζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Όπως σημειώνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «Μου φαίνεται αδιανόητο τη στιγμή που δεν υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί από την ΕΕ στις δαπάνες για την αντιμετώπιση της κρίσης, η κυβέρνηση να συμπεριφέρεται με αυτό το τρόπο σε μια σειρά από κρίσιμους επαγγελματικούς κλάδους. Αν βέβαια επρόκειτο για τίποτα golden boys διοικήσεων ΔΕΚΟ που η ίδια πρόσφατα διόρισε, δεν έχει κανένα πρόβλημα, αφού οι ίδιοι αποφάσισαν τις μέρες αυτές να διπλασιάσουν τους μισθούς τους εν μέσω της πανδημίας και της κρίσης. Αιδώς Αργείοι...».

"Πυρά"΄και απο την Γεννημάτα

Μετά από τηλεδιάσκεψη με τους ροέδρους των δικηγορικών συλλόγων Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. Δ. Βερβεσό, Γ. Σταματογιάννη και Ε. Κουτσοχήνα, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής σε δήλωση της αναφέρει «Η καταβολή επιδόματος δήθεν κατάρτισης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους δικηγόρους, δεν ανταποκρίνεται στοιχειωδώς στις ανάγκες των έκτακτων συνθηκών. Με Κυβερνητική απόφαση έχουν οδηγηθεί σε αναστολή κάθε επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Τι άλλαξε και η Κυβέρνηση εμπαίζει το επιστημονικό δυναμικό της χώρας - και ιδιαίτερα νέους ανθρώπους ; Δεν είναι ώρα για τέτοιες μεθοδεύσεις. Με τον τρόπο που θα γίνουν τα δήθεν προγράμματα κατάρτισης, κάποιοι θα ωφεληθούν εις βάρος του Ελληνικού λαού. Καλώ την κυβέρνηση να αναθεωρήσει άμεσα την απόφαση της και να εντάξει τους δικηγόρους όπως και όλους τους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες, στους δικαιούχους της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ».